Алиментщики должны 42 миллиона евро. За десять лет долг перед детьми и государством вырос многократно

К 2023 году общая сумма задолженности по алиментам увеличилась с 11 миллионов евро в 2013 году до 42 миллионов евро. Совершенно очевидно, что нынешняя система взыскания алиментов не дает результата. Злостные неплательщики, сознательно уклоняющиеся от уплаты алиментов и скрывающие свои доходы, могут спокойно продолжать это делать. Стратегия „уклоняйся от уплаты алиментов, пока срок требования не истечет“ вполне себя оправдывает.