Новости Эстонии
04.04.2024, 08:12

Алиментщики должны 42 миллиона евро. За десять лет долг перед детьми и государством вырос многократно

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В Эстонии десятки тысяч родителей-одиночек, которые должны получать алименты на ребенка от второго родителя, но не получают или получают крайне мало.
В Эстонии десятки тысяч родителей-одиночек, которые должны получать алименты на ребенка от второго родителя, но не получают или получают крайне мало.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Изменилось ли за последние десять лет что-нибудь к лучшему в деле выплаты алиментов на детей? Судя по недавно представленному отчету судебных исполнителей, не изменилось ничего.

К 2023 году общая сумма задолженности по алиментам увеличилась с 11 миллионов евро в 2013 году до 42 миллионов евро. Совершенно очевидно, что нынешняя система взыскания алиментов не дает результата. Злостные неплательщики, сознательно уклоняющиеся от уплаты алиментов и скрывающие свои доходы, могут спокойно продолжать это делать. Стратегия „уклоняйся от уплаты алиментов, пока срок требования не истечет“ вполне себя оправдывает.

Как сообщил советник Палаты судебных исполнителей Яан Лыыник, в настоящее время у судебных исполнителей находится в производстве 15 110 дел по алиментам. В 2013 году таких дел у судебных исполнителей насчитывалось более 12 000.

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