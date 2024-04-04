04.04.2024, 08:12
Алиментщики должны 42 миллиона евро. За десять лет долг перед детьми и государством вырос многократно(25)
ФОТО: | Delfi Meedia
Изменилось ли за последние десять лет что-нибудь к лучшему в деле выплаты алиментов на детей? Судя по недавно представленному отчету судебных исполнителей, не изменилось ничего.
К 2023 году общая сумма задолженности по алиментам увеличилась с 11 миллионов евро в 2013 году до 42 миллионов евро. Совершенно очевидно, что нынешняя система взыскания алиментов не дает результата. Злостные неплательщики, сознательно уклоняющиеся от уплаты алиментов и скрывающие свои доходы, могут спокойно продолжать это делать. Стратегия „уклоняйся от уплаты алиментов, пока срок требования не истечет“ вполне себя оправдывает.