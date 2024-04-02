Delfi Meedia проводит первую в странах Балтии и Скандинавии конференцию, посвященную инвестициям в Украину

„Восстановление Украины - это наша общая задача. За годы страшной войны Украина убедилась, что у нее много единомышленников и друзей в Европе и мире. К счастью, каждая война однажды заканчивается, и мы надеемся, что это совсем скоро произойдет и в Украине. К сожалению, такой позитивный сценарий не представляется возможным, поскольку натиск и отчаяние агрессора не дают угаснуть пожару войны. Наша общая ответственность - думать о том, как во время войны и после ее окончания можем помочь Украине стать современной, европейской и безопасной страной“.

„Украина сильна и обладает необычайной устойчивостью, экономический потенциал Украины безграничен. В конференции, организованной Delfi Meedia, Milton и Министерством иностранных дел, примут участие лидеры и представители ключевых отраслей Украины, а также предприниматели, банкиры и руководители государственных учреждений из стран Балтии и Скандинавии“, - говорит Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht.

„Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Структуру Украины необходимо максимально укреплять и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я также благодарю наших соорганизаторов - компанию Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что они взялись за такое ответственное дело“.