Нарушают ли закон автомобили с российскими номерами, которые стоят на парковках?

Дело в том, что для того, чтобы сменить номера и зарегистрировать автомобиль в Эстонии, нужно подать таможенную декларацию, заплатить налог, потом обратиться в Департамент транспорта для регистрации автомобиля. „Алгоритм понятен, но, к сожалению, не реализуем, - делится Олеся. - Закон требует, чтобы машина соответствовала европейским стандартам, и надо это каким-то образом подтвердить. Но я столкнулась с тем, что подтвердить это в Эстонии невозможно“.

После проверки автомобиля Департамент транспорта выдал женщине акт о том, что машина не соответствует требованиям. Сотрудник Департамента посоветовал женщине обратиться в одну из пяти фирм для прохождения процедуры подтверждения типа автомобиля - после этого регистрация была бы возможна. Однако здесь начались сложности.

„Все пять фирм мне отказали, так как у них нет тестов для проверки автомобилей, произведенных для неевропейского рынка. Как мне объяснил сотрудник одной из фирм, машины, которые были произведены для России, Украины, Республики Беларусь и других стран СНГ не могут получить подтверждение типа в Европейском союзе, - поясняет Олеся. - Также я обращалась к эстонскому дилеру, который продает автомобили моей модели в Эстонии. К сожалению, дилер тоже не смог помочь“.

Может показаться, что самый простой способ решить проблему - вывезти машину в Россию. Однако, делать это Олеся принципиально не хочет - даже если была бы такая возможность. Дело в том, что граждане России при продаже автомобиля, который был в собственности меньше трех лет, должны заплатить налог 30% в бюджет России (так как женщина живет за рубежом и не является резидентом России).

„Как мы знаем, из таких налогов финансируется война в Украине. Я не хочу платить в бюджет России никаких денег и ехать туда не хочу“, - говорит Олеся. Что же в таком случае делать? И может ли быть выписан штраф за то, что машина с российскими номерами стоит на общественной парковке?