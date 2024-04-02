ЧП и криминал
02.04.2024, 13:50

ФОТО | В лесу загорелся лесорубный трактор, в опасности оказалась остальная техника

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

Первого апреля в 17:38 сообщили, что в деревне Вягари волости Пыльтсамаа загорелся работающий в лесу трактор Harvester.

На момент прибытия на место спасателей трактор уже горел, а также лопнула одна из шин. Спасатели не допустили распространения огня на два припаркованных рядом экскаватора, а в 18:14 потушили возгорание и загоревшийся вокруг сухостой. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности топливной системы.

Сгоревший трактор

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