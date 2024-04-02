ФОТО | В лесу загорелся лесорубный трактор, в опасности оказалась остальная техника

На момент прибытия на место спасателей трактор уже горел, а также лопнула одна из шин. Спасатели не допустили распространения огня на два припаркованных рядом экскаватора, а в 18:14 потушили возгорание и загоревшийся вокруг сухостой. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности топливной системы.