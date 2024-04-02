Каллас — в НАТО, нефть в центре Таллинна, обязательная форма и объединение Postimees c Eesti Ekspress: как шутили в сети 1 апреля

RusDelfi собрал главные первоапрельские шутки, которые появились в эстонских соцсетях. Не рекомендуем повторять их в домашних условиях. Это может быть небезопасно для чувства юмора ваших домочадцев.
Каллас — глава НАТО
На портале Estonianworld появилась новость о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет новым главой НАТО.
„Кая Каллас, нынешний премьер-министр Эстонии, заручилась поддержкой США, Франции, Германии и Великобритании, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО. Она будет первой женщиной, а также первым представителем Восточной и Центральной Европы, возглавившим НАТО. До недавнего времени фаворитом на смену Йенсу Столтенбергу на посту генерального секретаря НАТО был уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, но Каллас, похоже, сумела расположить к себе немцев и американцев, которые изменили свое мнение“, — было опубликовано на портале.
Объединение Eesti Ekspress и Postimees
На своей странице в фейсбуке Тармо Тууле опубликовал новость о том, что конкурирующие издания Eesti Ekspress и Postimees объединились. „Медиамагнат Маргус М. Луйк (производное от Маргуса Линнамяэ и Ханса Х. Луйка - прим. RusDelfi) прокомментировал это следующим образом: „Неся общие ценности и испытывая чувство коллегиальности снова и снова, мы размещаем клики на так называемом одном сервере“.
И добавил: „Чтобы внести ясность, скажем, что EksMees (можно перевести как „бывший муж“ - прим. RusDelfi) будет посещать ваш дом, как обычно, раз в неделю, а также каждый будний день“. Особый оптимизм по поводу начавшегося навсегда независимого сотрудничества выразил еще один крупный бизнесмен: „Но это еще не все! EksMees сейчас является крупнейшей медиакомпанией в странах Балтии. Примите лекарство!“
Мэр Нарвы присоединяется к социал-демократам
Депутат Нарвского горсобрания Катри Райк на своей странице сделала пост по поводу мэра Нарвы, вице-председателя Центристской партии Яана Тоотса: „Яан Тоотс покидает Центристскую партию и присоединяется к социал-демократам. Добро пожаловать, дорогой Яан!“
Обязательная форма с логотипом района
Управа района Хааберсти сообщила, что с 1 мая вводится обязательная районная форма. „Поскольку ношение формы станет обязательным, патрули МуПо начнут выборочные проверки у тех жителей, у которых не будет районной формы с логотипом района. Если будет обнаружено, что житель зарегистрирован в Хааберсти, но не носит форму с логотипом района, ему будет назначен штраф в размере до 100 штрафных единиц. Мы надеемся на ваше понимание и желаем всем хорошего апреля! Подробную информацию о заказе районной формы отправим в ближайшие дни“, — написали на странице в Фейсбуке управы района.
Нефть в центре Таллинна
На странице в Фейсбуке управы района Кесклинн появилась новость, что в результате земляных работ при реконструкции лестницы Паткули была найдена нефть.
„В связи с этим пришло время обнародовать причины, по которым в последний год в столь многих различных местах города Таллинна производились раскопки. А именно, горуправе Таллинна некоторое время назад поступило распоряжение государства найти в течение текущего финансового года нефть на сумму в размере 400 миллионов евро. В противном случае государственная власть пообещала перенять у города все незавершенные работы и продолжить их еще более амбициозно. К счастью, упорная работа принесла свои плоды. Приносим извинения за сопутствующие неудобства“, — написали на странице управы района.
Добавим, что редакция Delfi 1 апреля старалась не шутить. По крайней мере, на страницах портала.
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