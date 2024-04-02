Каллас — в НАТО, нефть в центре Таллинна, обязательная форма и объединение Postimees c Eesti Ekspress: как шутили в сети 1 апреля

Каллас — глава НАТО

На портале Estonianworld появилась новость о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет новым главой НАТО.

„Кая Каллас, нынешний премьер-министр Эстонии, заручилась поддержкой США, Франции, Германии и Великобритании, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО. Она будет первой женщиной, а также первым представителем Восточной и Центральной Европы, возглавившим НАТО. До недавнего времени фаворитом на смену Йенсу Столтенбергу на посту генерального секретаря НАТО был уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, но Каллас, похоже, сумела расположить к себе немцев и американцев, которые изменили свое мнение“, — было опубликовано на портале.

Объединение Eesti Ekspress и Postimees

На своей странице в фейсбуке Тармо Тууле опубликовал новость о том, что конкурирующие издания Eesti Ekspress и Postimees объединились. „Медиамагнат Маргус М. Луйк (производное от Маргуса Линнамяэ и Ханса Х. Луйка - прим. RusDelfi) прокомментировал это следующим образом: „Неся общие ценности и испытывая чувство коллегиальности снова и снова, мы размещаем клики на так называемом одном сервере“.

И добавил: „Чтобы внести ясность, скажем, что EksMees (можно перевести как „бывший муж“ - прим. RusDelfi) будет посещать ваш дом, как обычно, раз в неделю, а также каждый будний день“. Особый оптимизм по поводу начавшегося навсегда независимого сотрудничества выразил еще один крупный бизнесмен: „Но это еще не все! EksMees сейчас является крупнейшей медиакомпанией в странах Балтии. Примите лекарство!“

Мэр Нарвы присоединяется к социал-демократам

Депутат Нарвского горсобрания Катри Райк на своей странице сделала пост по поводу мэра Нарвы, вице-председателя Центристской партии Яана Тоотса: „Яан Тоотс покидает Центристскую партию и присоединяется к социал-демократам. Добро пожаловать, дорогой Яан!“

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