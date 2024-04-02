ЧП и криминал
02.04.2024, 13:20

РЕШЕНО | Юри Кивит высмеял государственный гимн и должен заплатить за это круглую сумму

 (31)
Кивит намерен обжаловать решение суда
Юри Кивит своей вины не признает
Юри Кивит своей вины не признает
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Осенью 2022 года Юри Кивит создал русскую версию гимна Эстонии с издевательскими словами и распространил ее в интернете, из-за чего теперь ему придется заплатить более 15 тысяч евро за оскорбление официального символа Эстонской Республики.

„Тебя создали из г***а, из камней, болот и мха. Спасибо красным большевикам, что независимость дарили нам, спасибо Ленину за все...“ - поет Юри Кивит в опубликованном осенью 2022 года пародирующем гимн Эстонии видео.

Однако оскорбление гимна, то есть оскорбление официального символа Эстонской Республики, наказуемо. Поэтому против Кивита было возбуждено уголовное дело на основании статьи 245(1) Пенитенциарного кодекса, чтобы определить, является ли это видео оскорблением государственного гимна или нет.

Оставить комментарий Читать комментарии (31)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии