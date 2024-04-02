РЕШЕНО | Юри Кивит высмеял государственный гимн и должен заплатить за это круглую сумму

„Тебя создали из г***а, из камней, болот и мха. Спасибо красным большевикам, что независимость дарили нам, спасибо Ленину за все...“ - поет Юри Кивит в опубликованном осенью 2022 года пародирующем гимн Эстонии видео.
Однако оскорбление гимна, то есть оскорбление официального символа Эстонской Республики, наказуемо. Поэтому против Кивита было возбуждено уголовное дело на основании статьи 245(1) Пенитенциарного кодекса, чтобы определить, является ли это видео оскорблением государственного гимна или нет.