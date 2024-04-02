Вырклаэв: лимонадный налог невозможно ввести ранее 2026 года

В письме, направленном в Министерство социальных дел, Вырклаэв сообщил, что Министерство финансов согласует законопроект о налоге на подслащенные напитки, но только если будут учтены некоторые замечания - во-первых, он отметил, что необходимо более детально продумать положения и четко сформулировать текст.

„Кроме того, важно отметить, что для введения системы электронного декларирования потребуется значительно больше времени, чем позволяет предложенный план введения закона в силу с 1 января 2025 года“, – отметил в письме Вырклаэв.

Разработка электронной системы может начаться только после того, как станет известно, в какой форме будет принят закон, кроме того, потребуется время, чтобы предприятия смогли внести изменения в свои ИТ-системы и складской учет.

„По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу – 1 января 2026 года. Поскольку проект требует более глубокой проработки, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, мы предлагаем выделить больше времени, чтобы решить все вопросы в сотрудничестве“, – сказал министр финансов.

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