Вырклаэв: лимонадный налог невозможно ввести ранее 2026 года(3)
Подготовка налога на подслащенные напитки займет гораздо больше времени, чем предусмотрено планом Министерства социальных дел, поэтому ввести налог раньше 2026 года не удастся, заявил министр финансов Март Вырклаэв, передает RusERR.
В письме, направленном в Министерство социальных дел, Вырклаэв сообщил, что Министерство финансов согласует законопроект о налоге на подслащенные напитки, но только если будут учтены некоторые замечания - во-первых, он отметил, что необходимо более детально продумать положения и четко сформулировать текст.
„Кроме того, важно отметить, что для введения системы электронного декларирования потребуется значительно больше времени, чем позволяет предложенный план введения закона в силу с 1 января 2025 года“, – отметил в письме Вырклаэв.
Разработка электронной системы может начаться только после того, как станет известно, в какой форме будет принят закон, кроме того, потребуется время, чтобы предприятия смогли внести изменения в свои ИТ-системы и складской учет.
„По нашим оценкам, самая ранняя реальная дата вступления закона в силу – 1 января 2026 года. Поскольку проект требует более глубокой проработки, обсуждения и последующего внесения возможных изменений в формулировки, мы предлагаем выделить больше времени, чтобы решить все вопросы в сотрудничестве“, – сказал министр финансов.
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