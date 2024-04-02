Кинотеатр, заправка, автобусная фирма: какие предприятия жители Эстонии ценят больше всего?

Исследование индекса рекомендаций NPS показывает, в какой степени люди рекомендовали бы различные компании, с услугами которых они недавно столкнулись, своим друзьям и знакомым.

Если в прошлом году Artis и Lux Express тоже входили в тройку лидеров, то Jetoil поднялась на первое место только в этом году. Четвертая и пятая позиции принадлежат Rahva Raamat и Smartpost Itella.

„Эстонцы становятся всё более чувствительными к ценам, и мы видим, что это отражено в результатах опроса“, — сказала Кайса Эско, эксперт-исследователь Kantar Emor. „Например, это определённо повлияло на выход Jetoil в тройку лидеров, поскольку в комментариях респонденты чаще всего упоминали выгодные цены Jetoil“, - добавила Эско.

По её словам, люди ценят баланс между хорошей ценой и предлагаемым качеством. „Это также сильно зависит от сферы поставщика услуг: есть области, где цена является для человека самым важным, а есть те сферы, где именно качество, комфорт и опыт берут верх“, — заявила Эско.

Среди сфер деятельности на переднем плане по-прежнему остаются категории, вызывающие прямые положительные эмоции, такие как кинотеатры и книжные магазины. Широко используемые службы доставки посылок также имеют высокий средний индекс рекомендаций. В целом, области, где основной точкой соприкосновения между клиентом и поставщиком услуг является просто счёт или платежи, оцениваются ниже. „Люди воспринимают некоторые услуги как нечто само собой разумеющееся. В случае с такими услугами клиент испытывает эмоции только тогда, когда счёт превышает ожидаемый или возникает какая-то ошибка. Если всё работает так, как должно, это считается само собой разумеющимся“, — сказал Эско.