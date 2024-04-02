ВИДЕО | Партии получили обзор финансового состояния столицы. „Непонятно, как город мог допустить такое!“

В понедельник Партия реформ, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 продолжили коалиционные переговоры . Сторонам был представлен городской бюджет, который, по словам представителей партий, находится не в лучшем состоянии. Член делегации Партии реформ Пяртель-Петэр Пере заявил, что финансовая ситуация хуже, чем ожидалось.

„Отрывшаяся нам картина невероятна. Я не понимаю, как город мог допустить такое. „Письмо Деду Морозу“ - не буду говорить, чья это была оценка, но она звучала в зале, когда мы говорили о стратегии городского бюджета“, - сказал Пере.