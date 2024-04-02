Новости Эстонии
02.04.2024, 10:50

ВИДЕО | Партии получили обзор финансового состояния столицы. „Непонятно, как город мог допустить такое!“

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По-прежнему нет согласия в вопросе бесплатного транспорта

Хотя на второй день коалиционных переговоров по управлению Таллинном планировалось обсудить переход на эстоноязычное образование и общественный транспорт, к полудню вчерашнего дня до этих тем дело так и не дошло. Соцдемы продолжают поддерживать бесплатный общественный транспорт, Партия реформ - нет.

В понедельник Партия реформ, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 продолжили коалиционные переговоры. Сторонам был представлен городской бюджет, который, по словам представителей партий, находится не в лучшем состоянии. Член делегации Партии реформ Пяртель-Петэр Пере заявил, что финансовая ситуация хуже, чем ожидалось.

„Отрывшаяся нам картина невероятна. Я не понимаю, как город мог допустить такое. „Письмо Деду Морозу“ - не буду говорить, чья это была оценка, но она звучала в зале, когда мы говорили о стратегии городского бюджета“, - сказал Пере.

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