02.04.2024, 10:50
ВИДЕО | Партии получили обзор финансового состояния столицы. „Непонятно, как город мог допустить такое!“(36)
По-прежнему нет согласия в вопросе бесплатного транспорта
Хотя на второй день коалиционных переговоров по управлению Таллинном планировалось обсудить переход на эстоноязычное образование и общественный транспорт, к полудню вчерашнего дня до этих тем дело так и не дошло. Соцдемы продолжают поддерживать бесплатный общественный транспорт, Партия реформ - нет.
В понедельник Партия реформ, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 продолжили коалиционные переговоры. Сторонам был представлен городской бюджет, который, по словам представителей партий, находится не в лучшем состоянии. Член делегации Партии реформ Пяртель-Петэр Пере заявил, что финансовая ситуация хуже, чем ожидалось.