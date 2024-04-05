Налогоплательщики остались в дураках: финские бизнесмены крупно нажились на продаже эстонской госфирмы

В начале прошлого года государственная железнодорожная компания Operail продала свой дочерний бизнес в Финляндии. Как бахвалятся финские бизнесмены, эта сделка принесла им большую выгоду. Это выяснилось после того, как финская логистическая компания Nurminen Logistics Group, купившая Operail Finland, стала задним числом оценивать истинную стоимость приобретенного имущества.