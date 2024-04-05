05.04.2024, 10:15
Налогоплательщики остались в дураках: финские бизнесмены крупно нажились на продаже эстонской госфирмы(42)
ФОТО: Shutterstock/Operail/Karl-Erik Leik
В ходе проводившейся под покровом тайны приватизации эстонское государство сделало финским железнодорожным бизнесменам подарок стоимостью в 12 миллионов евро, пишет издание Eesti Ekspress.
В начале прошлого года государственная железнодорожная компания Operail продала свой дочерний бизнес в Финляндии. Как бахвалятся финские бизнесмены, эта сделка принесла им большую выгоду. Это выяснилось после того, как финская логистическая компания Nurminen Logistics Group, купившая Operail Finland, стала задним числом оценивать истинную стоимость приобретенного имущества.