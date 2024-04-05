Экономика
05.04.2024, 10:15

Налогоплательщики остались в дураках: финские бизнесмены крупно нажились на продаже эстонской госфирмы

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ПАРОВОЗЫ: Основное имущество Operail Finland составляли локомотивы, осуществлявшие перевозки между Россией и Финляндией.
ПАРОВОЗЫ: Основное имущество Operail Finland составляли локомотивы, осуществлявшие перевозки между Россией и Финляндией.
ФОТО: Shutterstock/Operail/Karl-Erik Leik

В ходе проводившейся под покровом тайны приватизации эстонское государство сделало финским железнодорожным бизнесменам подарок стоимостью в 12 миллионов евро, пишет издание Eesti Ekspress.

В начале прошлого года государственная железнодорожная компания Operail продала свой дочерний бизнес в Финляндии. Как бахвалятся финские бизнесмены, эта сделка принесла им большую выгоду. Это выяснилось после того, как финская логистическая компания Nurminen Logistics Group, купившая Operail Finland, стала задним числом оценивать истинную стоимость приобретенного имущества.

Nurminen Logistics в своем опубликованном в декабре 2023 года отчете за первое полугодие приводит данные эстонской государственной компании, касающиеся продажи Operail Finland. По расчетам финской логистической компании, купленное имущество оценивается в сумму, которая значительно превышает заплаченную за него цену.

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