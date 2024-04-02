02.04.2024, 09:25
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Последний день наслаждаемся теплом - уже завтра все изменится
ФОТО: | Delfi Meedia
В первые два апрельских дня мы еще ощущали влияние теплой воздушной волны. Затем температура начнет резко понижаться, пишет издание Maaleht.
Во вторник, 2 апреля, погоду в Эстонии будет определять область низкого давления. Сохранится облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди будут продвигаться с юго-запада на северо-восток, возможна гроза и усиление дождя. Ветер в основном северо-восточный и восточный, скорость ветра 4-9, порывами до 14, на северном побережье 9-15, порывами до 22 м/с, на материке вечером ослабеет. Температура воздуха на севере страны 3..9, на юге 10..13, в Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа до 17 градусов.