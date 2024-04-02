ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Последний день наслаждаемся теплом - уже завтра все изменится

Во вторник, 2 апреля, погоду в Эстонии будет определять область низкого давления. Сохранится облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди будут продвигаться с юго-запада на северо-восток, возможна гроза и усиление дождя. Ветер в основном северо-восточный и восточный, скорость ветра 4-9, порывами до 14, на северном побережье 9-15, порывами до 22 м/с, на материке вечером ослабеет. Температура воздуха на севере страны 3..9, на юге 10..13, в Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа до 17 градусов.

В ночь на среду будет преобладать облачная погода. Во многих местах пройдут дожди, после полуночи возможен мокрый снег. Ветер изменит направление, северо-западный и северный ветер окрепнет до 4-10, порывами до 15 м/с, на северном побережье и островах северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 1..6, утром в Северной Эстонии понизится до -1 градуса. Днем, начиная с северо-запада, дождь и мокрый снег перейдет в снег, местами метель. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность поредеет и осадки постепенно прекратятся. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-12, порывами до 18, на побережье 8-14, порывами до 22 м/с. Температура воздуха оть -2 до +3 градусов.