МВД вызывает представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Ляэнеметс: Мне хотелось бы знать их позицию
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс написал в соцсетях, что, поскольку глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл накануне праздников объявил агрессию России против Украины „священной войной“, Эстонская православная церковь Московского патриархата будет вызвана на ковер, чтобы прояснить свою позицию по этому поводу.
„В то время как глава Католической церкви Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы призывал к миру во всем мире, глава РПЦ Патриарх Кирилл перед праздниками объявил агрессию России против Украины священной войной, поддержка которой - это долг всех православных верующих“, - написал Ляэнеметс в своем посте.
Среди прочего патриарх заявил, что война против Украины – это война против всего Запада. „Это показывает, что агрессия России против Украины – это не просто геополитическая война, а война ценностных пространств. Немыслимо, чтобы в XXI веке религиозный лидер какой-либо западной страны проявил такую воинственность. Завтра утром мы вызвали в МВД представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата“, - сообщил министр.
„В Эстонии запрещено разжигание ненависти и поддержка России в агрессивной войне против Украины. Хотелось бы узнать позицию представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и ихдальнейшие действия относительно очередного заявления Патриарха Кирилла“, — сказал Ляэнеметс.
По данным Ляэнеметса, у Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Эстонии более 100 000 последователей. „В последние годы лидерам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата неоднократно приходилось отказываться от заявлений Московского Патриархата и его старшего религиозного лидера, оправдывающих или даже призывающих к агрессивной войне. К сожалению, мы видим, как заявления Московского Патриархата со временем становятся только более вопиющими. Накануне русских православных праздников Патриарх Кирилл отрекся от основной ценности христианства - сохранения и уважения человеческой жизни“, - сказал он.
„Мы услышим, как они оценивают взгляды Патриарха Кирилла и как они намерены в дальнейшем строить здесь свою работу в свете откровенно воинственных заявлений Московского Патриархата“, - добавил Ляэнеметс.