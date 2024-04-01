МВД вызывает представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Ляэнеметс: Мне хотелось бы знать их позицию

„В то время как глава Католической церкви Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы призывал к миру во всем мире, глава РПЦ Патриарх Кирилл перед праздниками объявил агрессию России против Украины священной войной, поддержка которой - это долг всех православных верующих“, - написал Ляэнеметс в своем посте.

Среди прочего патриарх заявил, что война против Украины – это война против всего Запада. „Это показывает, что агрессия России против Украины – это не просто геополитическая война, а война ценностных пространств. Немыслимо, чтобы в XXI веке религиозный лидер какой-либо западной страны проявил такую ​​воинственность. Завтра утром мы вызвали в МВД представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата“, - сообщил министр.

„В Эстонии запрещено разжигание ненависти и поддержка России в агрессивной войне против Украины. Хотелось бы узнать позицию представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и ихдальнейшие действия относительно очередного заявления Патриарха Кирилла“, — сказал Ляэнеметс.

По данным Ляэнеметса, у Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Эстонии более 100 000 последователей. „В последние годы лидерам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата неоднократно приходилось отказываться от заявлений Московского Патриархата и его старшего религиозного лидера, оправдывающих или даже призывающих к агрессивной войне. К сожалению, мы видим, как заявления Московского Патриархата со временем становятся только более вопиющими. Накануне русских православных праздников Патриарх Кирилл отрекся от основной ценности христианства - сохранения и уважения человеческой жизни“, - сказал он.

„Мы услышим, как они оценивают взгляды Патриарха Кирилла и как они намерены в дальнейшем строить здесь свою работу в свете откровенно воинственных заявлений Московского Патриархата“, - добавил Ляэнеметс.