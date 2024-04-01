Президент провозгласил три закона, в том числе о прекращении договора с РФ о правовой помощи

Закон о внесении изменений в Закон о культурном капитале Эстонии и Закон о налоге на азартные игры позволяет Совету культурного капитала принимать решения о финансировании другого культурного объекта государственного значения по предложению министра культуры и с согласия Комитета по культуре, если это не влияет на завершение строительства объектов, уже отнесенных к объектам культурного значения.

Поправка также обеспечивает социальные гарантии независимым творческим людям. Для этого выплачиваемая Эстонским фондом культуры субсидия на творческую работу заменяется на плату за творческую работу, которая выплачивается каждый месяц, чтобы творческий человек мог иметь постоянный доход и социальную защиту. Стипендии не теряются и не облагаются налогом. Закон о налоге на азартные игры уточнил порядок распределения годового дохода Культурной столицы.

Благодаря внесениям изменений в Закон об иностранцах, в правовом пространстве Эстонии принимается обновленная директива о синей карте, на основании которой высококвалифицированная рабочая сила из третьих стран может быть приглашена в Европейский Союз с сохранением квалификации, особенно в отраслях, где государство испытывает нехватку квалифицированных кадров в рамках глобальной конкуренции.

Закон о денонсации Соглашения между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам денонсирует соглашение о юридической помощи между Эстонией и Россией, которое было подписано в Москве в 1993 году и вступило в силу в 1995 году. Одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающейся военной агрессией России против Украины. Срок действия текущего соглашения истекает 18 марта 2025 года, а уведомление о расторжении соглашения должно быть отправлено в Россию до 18 сентября.

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