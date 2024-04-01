Э-обслуживание Департамента транспорта нарушено, пункты техосмотра не работают

„Электронное обслуживание Департамента транспорта не работает уже более часа, поэтому ни один из пунктов техосмотра по всей Эстонии не работает. Удивительная электронная страна“, — написал один из читателей Delfi. „Во всей Эстонии серверы техосмотра уже несколько часов не работают. Не могу провести проверку“, - написал другой.

Ärileht связался с Департаментом транспорта Эстонии. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоя. Поэтому в департаменте не могли сказать, как долго может продлиться нынешняя ситуация.

Пресс-секретарь полиции Анника Максимова подтвердила, что данная ситуация также повлияла на работу полиции. „Например, если мы хотим проверить, есть ли у автомобиля действующий техосмотр, то сейчас мы не можем этого сделать“, - сказала Максимов.

„Я стоял в очереди на техосмотр, когда эта новость стала достоянием общественности“, — написал Delfi другой читатель, который сначала подумал, что это первоапрельская шутка. „Я подумал, что это странно, и на первый взгляд вроде бы все работает: работа вроде идет, машины движутся вперед в очереди. Но потом я решил проверить“, - написал он.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что система действительно не работает. Инспектор собрал техпаспорта машин, владельцы которых должны забрать их завтра. „Поскольку было уже поздно, а я был четвертым в очереди, решил, что лучше попробую еще раз завтра“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.