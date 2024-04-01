Полиция о прошедших выходных: в праздники было задержано устрашающее число пьяных водителей

Как сказал Delfi оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Максим Корзин, в Идаской, Лыунаской и Ляэнеской префектурах по количеству вызовов праздничные выходные прошли как обычно. Напряженными стали пятница, суббота и воскресенье для Пыхьяской префектуры, а именно Харьюмаа.