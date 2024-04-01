ЧП и криминал
01.04.2024, 19:37

Полиция о прошедших выходных: в праздники было задержано устрашающее число пьяных водителей

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Тематическое фото.
Тематическое фото.
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Благодаря Страстной пятнице большинство людей получили возможность отдохнуть в течение трех дней. Дорожные хулиганы доставили полиции немало хлопот, довольно много вызовов было связано с домашним насилием.

Как сказал Delfi оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Максим Корзин, в Идаской, Лыунаской и Ляэнеской префектурах по количеству вызовов праздничные выходные прошли как обычно. Напряженными стали пятница, суббота и воскресенье для Пыхьяской префектуры, а именно Харьюмаа.

В праздничные выходные по всей Эстонии прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. „В течение трех суток задержали пугающее количество нетрезвых водителей - 123 человека, - сказал Корзин. - Управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. Для того чтобы снизить количество пьяных водителей, необходимо заниматься причинами, которые вынуждают людей садиться за руль в таком состоянии. Зачастую причиной является алкоголизм“.

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