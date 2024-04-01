Полиция о прошедших выходных: в праздники было задержано устрашающее число пьяных водителей

Как сказал Delfi оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Максим Корзин, в Идаской, Лыунаской и Ляэнеской префектурах по количеству вызовов праздничные выходные прошли как обычно. Напряженными стали пятница, суббота и воскресенье для Пыхьяской префектуры, а именно Харьюмаа.
В праздничные выходные по всей Эстонии прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. „В течение трех суток задержали пугающее количество нетрезвых водителей - 123 человека, - сказал Корзин. - Управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. Для того чтобы снизить количество пьяных водителей, необходимо заниматься причинами, которые вынуждают людей садиться за руль в таком состоянии. Зачастую причиной является алкоголизм“.