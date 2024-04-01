Бесплатные обеды, „перерывы для мозга“ и счастливые учителя: эстонские школы глазами британской журналистки

В качестве примера креативного подхода в статье описывается урок по научной фантастике в новой гимназии Пельгулинна в Таллинне, где разбирался фильм „Бегущий по лезвию бритвы“. По четвергам в гимназии проводятся „свободные“ уроки, где можно выбирать из большого числа разнообразных курсов, таких, как демократия и права человека, программирование и креативное письмо на английском языке. Семь учеников на уроке научной фантастики посмотрели получасовой фрагмент фильма и затем обсудили его, перейдя, для удобства журналистски, на английский язык. Одна из учениц, Трийн, рассказывает: „Мы говорили о юнгианских архетипах, личности и суперэго. Мне было очень полезно понять, какие разные аспекты определяют человеческую личность и как создавать более глубоких персонажей“. Ранее в рамках этого курса они разбирали книгу „Дивный новый мир“ Олдоса Хаксли и фильм „2001: Космическая одиссея“. За то время, что журналистка присутствовали на уроке, ученики успели поговорить об истории США, детском труде, эмпатии и многом другом. „У меня много вопросов“, - призналась Трийн.