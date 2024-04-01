Полиция ищет 16-летнюю девушку

На прошлой неделе в Маарьямааской образовательной коллегии разрешили Марии побывать дома в волости Кехтна в Рапламаа. Но по возвращении домой девушка сбежала, и до сих пор неизвестно, где она могла бы находиться. Она с 29 марта не возвращалась ни домой, ни в учебное заведение в Тартумаа.

Уходя из дома, Мария была одета в черную короткую куртку и черные кожаные штаны. У девушки светлые волосы средней длины. Мария может находиться в Таллинне, но не исключены и другие регионы по всей Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Марию или знает, где она могла бы находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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