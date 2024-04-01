Эксперт по логистике: в последние месяцы окружающей среде наносится огромный ущерб
Прямой судоходный путь из Азии в Европу, проходящий через Суэцкий канал и Красное море, стал слишком опасен из-за нападений хуситов, уже более ста дней большие торговые суда перенаправляются в обход Африки. Маршрут судов увеличивается на 5500–6500 км, доставка грузов становится дольше и дороже, окружающей среде наносится большой ущерб, пишет издание Delfi Ärileht.
Экономический спад, продолжающийся восемь кварталов подряд, затронул и эстонские транспортные и логистические предприятия. Если в то время, когда росли цены, торговцы жаловались на то, что грузоперевозки становятся все дороже, то сейчас, как уверяют транспортные предприятия, сложилась иная ситуация. Идет настоящая конкурентная борьба, в условиях сокращающихся грузоперевозок предприниматели пытаются сохранить доходы. Как сказали Delfi Ärileht многие источники, сегодня из-за конкуренции и падающего спроса доставка грузов обойдется в более выгодную, чем ранее, цену.