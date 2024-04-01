Эксперт по логистике: в последние месяцы окружающей среде наносится огромный ущерб

Экономический спад, продолжающийся восемь кварталов подряд, затронул и эстонские транспортные и логистические предприятия. Если в то время, когда росли цены, торговцы жаловались на то, что грузоперевозки становятся все дороже, то сейчас, как уверяют транспортные предприятия, сложилась иная ситуация. Идет настоящая конкурентная борьба, в условиях сокращающихся грузоперевозок предприниматели пытаются сохранить доходы. Как сказали Delfi Ärileht многие источники, сегодня из-за конкуренции и падающего спроса доставка грузов обойдется в более выгодную, чем ранее, цену.

Однако такая выгодная для заказчиков ситуация действует только в отношении тех, кто действует в Европе. Для промышленных предприятий, заинтересованных в доставке материалов и компонентов из Азии, складывается совершенно иная картина. „Если год назад доставка морского контейнера из Китая в Эстонию обходилась в 1300 евро, то сейчас примерно в 2700 евро. Особенно тревожная ситуация была в январе этого года, когда за доставку одного контейнера приходилось платить свыше 4000 евро“, - сказал соучредитель логистической платформы MyDello Магнус Лепасалу.