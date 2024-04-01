Заводу масел быть: Департамент окружающей среды разрешил Enefit производить сланцевое масло в течение 10 лет

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Козенкраниус пояснил, что в интересах охраны окружающей среды стимулировать экономику для производства с нейтральным уровнем углерода и высокой добавленной стоимостью. „Проект комплексного разрешения основан на условии, что компания должна выполнить амбициозный план по снижению воздействия на климат в течение 10 лет. Среди прочего, должны быть закрыты старые топочные установки Eesti Elektrijaam, а сжигание дымовых газов должно быть заменено валоризацией“, — сказал Эрик Козенкраниус.

При подготовке проекта Департамент окружающей среды тщательно оценил влияние проекта на достижение климатических целей, на территории Natura 2000, на охраняемые природные объекты и качество окружающего воздуха. Также были оценены риски, связанные с фенольной водой, сточными водами и аварийными ситуациями, а также соответствие деятельности наилучшей возможной технологии.

По словам Козенкраниуса, негативное воздействие производства масла на окружающую среду относительно хорошо прогнозируется и отображено в оценке воздействия на окружающую среду, поскольку аналогичный завод по производству масел уже некоторое время работает в промышленной зоне Аувере. Поэтому возможно найти меры по снижению рисков.

„Для достижения климатических целей, в Европе существует хорошо функционирующая система торговли выбросами углекислого газа. Если Департамент окружающей среды выдаст комплексное экологическое разрешение, то маслозавод будет обязан участвовать в европейской системе торговли выбросами углекислого газа и следовать установленным лимитам на выбросы“, — уточнил Козенкраниус.

Во время срока действия разрешения предприятие должно переходить к углеродно-нейтральной химической промышленности, согласно программе развития.