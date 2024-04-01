Средняя пенсия выросла до 774 евро

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, прошлогоднее повышение пенсий было самым большим за последние 15 лет, и на этот раз увеличение средней пенсии после индексации с 700 до 774 евро поможет нашим пожилым людям справляться с меняющимися обстоятельствами.

„В 2021 году, когда мы сформировали первое правительство во главе с Каей Каллас, средняя пенсия составляла 552 евро в месяц, а прогнозы показывают, что к 2027 году она вырастет уже более чем до 900 евро в месяц. Я очень рада этому и тому, что после индексации увеличится базовая часть пенсии. Таким образом, по разным причинам улучшится и жизнь тех, кто получает небольшую пенсию, на благосостоянии которых мы хотим сосредоточиться в будущем более масштабно“.

С апреля народная пенсия также увеличилась до 372,05 евро. Размер базовой части пенсии составляет 354,98 евро, годовая ставка – 9,512 евро.

Помимо пенсии, будет пересчитана и дневная ставка пособия по трудоспособности: с 1 апреля она составит 20,57 евро, а в случае отсутствия трудоспособности размер пособия составит в среднем 617,15 евро в месяц. В случае частичной трудоспособности надбавка за трудоспособность рассчитывается в размере 57% от дневной ставки, а средний размер надбавки за трудоспособность при частичной трудоспособности составляет в среднем 351,77 евро.

Индексация пособий по трудоспособности обходится государству примерно в 36 183 773 евро, индексируется примерно 91 358 пособий по трудоспособности для людей с ограниченной трудоспособностью. Размер пособия по трудоспособности рассчитывается Кассой по безработице за каждый календарный месяц.

Индексация пенсий обходится государству в этом году в 212 327 000 евро. Пенсии проиндексированы для 325 тысяч пенсионеров.