ВИДЕО | Эпоха Центристской партии: дрова горожанам, пенопластовый старец из Юлемисте и цветущая пышным цветом коррупция

В 2005 году накануне местных выборов Таллинн заполонила реклама глазированных сырков с буквой „K“ на упаковке зеленого цвета, отличительном знаке Центристской партии. Сырки выпускала фирма Kohuke, принадлежащая Оливеру Крууда и его деловому партнеру. Можно сказать, что творожные сырки и внимание, которое они привлекли, проложили дорогу Центристской партии к власти в Таллинне: центристы получили 32 мандата в городском собрании, насчитывавшем 63 места.