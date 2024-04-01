Новости Эстонии
01.04.2024, 12:55

Кибератака и задержка на несколько месяцев. Где они - новые таллиннские трамваи?

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Вот как выглядит новый трамвай PESA Twist
Вот как выглядит новый трамвай PESA Twist
ФОТО: Marta Simon

В апреле прошлого года город Таллинн объявил, что первый новый трамвай выйдет на рельсы в начале 2024 года. Однако до сих пор этого не произошло, пишет Delfi Ärileht.

Согласно договору между Таллинном и польским производителем трамваев и поездов PESA, первый новый трамвай - всего их будет 23 - должен был прибыть в Таллинн в начале этого года. На сегодняшний день новые трамваи PESA Twist в столицу не прибыли.

Директор ЦУ „Таллиннский городской транспорт“ Ханнес Фальтен сообщил Delfi Ärileht, что поставка первого трамвая задерживается из-за того, что, по данным завода, на его базы данных была произведена кибератака, которая затормозила производственные процессы.

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