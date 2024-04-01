01.04.2024, 12:55
Кибератака и задержка на несколько месяцев. Где они - новые таллиннские трамваи?(4)
ФОТО: Marta Simon
В апреле прошлого года город Таллинн объявил, что первый новый трамвай выйдет на рельсы в начале 2024 года. Однако до сих пор этого не произошло, пишет Delfi Ärileht.
Согласно договору между Таллинном и польским производителем трамваев и поездов PESA, первый новый трамвай - всего их будет 23 - должен был прибыть в Таллинн в начале этого года. На сегодняшний день новые трамваи PESA Twist в столицу не прибыли.