Потепление добавило в статистику ДТП мотоциклы и легкие транспортные средства

В 1:52 на 3-м километре Таллиннской кольцевой дороги в Харьюмаа 34-летняя женщина за рулем Mitsubishi, не справившись с управлением, врезалась в дорожное ограждение. Автомобиль перевернулся на крышу, женщина была доставлена в больницу.

В 7:16 возле трамвайной остановки на бульваре Мере в Таллинне 18-летний юноша с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате, не справился с управлением и упал. Его доставили в больницу на осмотр.

В 12:50 в деревне Нурси волости Рыуге, Вырумаа, на 9-м километре дороги Сымерпалу – Мустахамба 32-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Chevrolet Lacetti отклонилась влево, вылетела на встречную полосу, а затем в кювет, при этом автомобиль перевернулся. 46-летнего мужчину, который был пассажиром автомобиля, доставили в больницу.

В 13:45 на улице Уус в Курессааре, Сааремаа, 21-летний мужчина, управлявший самокатом, не справился с управлением и упал. Человека доставили в больницу.

В 13:45 в деревне Вайвара в Ида-Вирумаа на 186-м километре трассы Таллинн — Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 52-летняя женщина, не имевшая права управления автотранспортным средством соответствующей категории. Она ехала на автомобиле Peugeot 208, игнорируя требования дорожного знака 221 (уступи дорогу), и врезалась в проезжавший по главной дороге легковой автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого была 57-летняя женщина. В результате столкновения Nissan вылетел с дороги и упал в кювет. Водитель Peugeot была доставлена в больницу.

В 16:47 на 22-м км дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в Харьюмаа 23-летний мужчина за рулем мотоцикла Husqvarna на повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo V60, которым управлял 47-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу

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