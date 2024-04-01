01.04.2024, 07:37
Логистическая компания эстонского бизнесмена во время войны поставляла вино Медведеву. Владелец фирмы: „Для меня это тоже шок!“
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Итальянская винодельня, связанная с одним из самых влиятельных российских политиков Дмитрием Медведевым, избежала санкций и во время войны продавала вино российской компании. Перевозки помогла организовать логистическая компания эстонского бизнесмена.
Угрозы ядерной бомбой, нецензурная лексика и оскорбления – не редкость в социальных сетях Дмитрия Медведева. Во время агрессии России против Украины Медведев, бывший премьер-министр и президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России стал одним из самых воинственных политиков страны-агрессора.