Новости Эстонии
01.04.2024, 07:37

Логистическая компания эстонского бизнесмена во время войны поставляла вино Медведеву. Владелец фирмы: „Для меня это тоже шок!“

 
Близкому окружению Дмитрия Медведева принадлежит винодельческое хозяйство в Италии, откуда вино поставляется в Россию через страны Балтии
Близкому окружению Дмитрия Медведева принадлежит винодельческое хозяйство в Италии, откуда вино поставляется в Россию через страны Балтии
ФОТО: Mart Nigola

Итальянская винодельня, связанная с одним из самых влиятельных российских политиков Дмитрием Медведевым, избежала санкций и во время войны продавала вино российской компании. Перевозки помогла организовать логистическая компания эстонского бизнесмена.

Угрозы ядерной бомбой, нецензурная лексика и оскорбления – не редкость в социальных сетях Дмитрия Медведева. Во время агрессии России против Украины Медведев, бывший премьер-министр и президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России стал одним из самых воинственных политиков страны-агрессора.

Независимое издание журналистских расследований The Insider несколько недель назад сообщило, что итальянские виноградники, связанные с Медведевым, чудесным образом избежали европейских санкций, и поэтому любимые вина Медведева по-прежнему беспрепятственно поступают в Россию.

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