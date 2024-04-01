Логистическая компания эстонского бизнесмена во время войны поставляла вино Медведеву. Владелец фирмы: „Для меня это тоже шок!“

Угрозы ядерной бомбой, нецензурная лексика и оскорбления – не редкость в социальных сетях Дмитрия Медведева. Во время агрессии России против Украины Медведев, бывший премьер-министр и президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России стал одним из самых воинственных политиков страны-агрессора.