Побит мартовский рекорд тепла: читайте, где температура поднялась выше 21 градуса

Между 15 и 16 часами температура воздуха в южной части Эстонии достигла 20 градусов и даже поднялась чуть больше. В 16:25 в Валга была зафиксирована температура 21,2 градуса.

„Такой высокой температуры воздуха в марте ранее не фиксировалось. Повышение температуры пока не остановилось“, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Предыдущий рекорд температуры в марте составлял 18,9 градуса. Он был зафиксирован в Валга 30 марта 1968 года.

Этим дело не ограничится, и в начале новой недели тоже будет тепло. В понедельник нас ожидает переменчивая погода с переменной облачностью. Временами может идти дождь, есть риск грозы. Температура воздуха 17-20 градусов, на островах и побережье 10-17 градусов. Во вторник на юге Эстонии ожидается до 16 градусов, в других местах температура будет ниже.

А вот в среду стоит снова тепло одеться. Дождь и мокрый снег с северо-запада перейдут на юго-восток. Будет ветрено. Днем с запада облачность поредеет, и дождь прекратится. Ветер северный и северо-западный, скорость 7–14 м/с, порывами до 18, на побережье до 23 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха днем ​​от -1 до + 4 градусов.

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