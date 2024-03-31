31.03.2024, 17:25
ВИДЕО | Глава таллиннских соцдемов: Коалиционные переговоры продлятся до четверга
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Делегации Партии реформ, социал-демократов, Isamaa и Eesti 200 собрались к полудню в доме Яана Поска в Кадриорге, чтобы начать коалиционные переговоры. В ходе четырехчасовой дискуссии удалось утвердить график.
По словам председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус, сегодняшняя дискуссия прошла конструктивно. На сегодняшний день коалиция установила общие сроки переговоров, в дальнейшем планируется проработать более сложные вопросы. „Сегодня мы говорили об общих принципах управления“, - отметила она.