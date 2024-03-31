Новости Эстонии
31.03.2024, 17:25

ВИДЕО | Глава таллиннских соцдемов: Коалиционные переговоры продлятся до четверга

 
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Делегации Партии реформ, социал-демократов, Isamaa и Eesti 200 собрались к полудню в доме Яана Поска в Кадриорге, чтобы начать коалиционные переговоры. В ходе четырехчасовой дискуссии удалось утвердить график.

По словам председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус, сегодняшняя дискуссия прошла конструктивно. На сегодняшний день коалиция установила общие сроки переговоров, в дальнейшем планируется проработать более сложные вопросы. „Сегодня мы говорили об общих принципах управления“, - отметила она.

По словам Липпус, согласно установленным на данный момент срокам, они постараются завершить дискуссию к утру четверга. „Посмотрим, удастся ли это, но сейчас кажется, что мы полностью находимся на одной волне с точки зрения прогресса и темпов“, - сказала она.

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