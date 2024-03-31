ВИДЕО | Глава таллиннских соцдемов: Коалиционные переговоры продлятся до четверга

По словам председателя Таллинн ского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус, сегодняшняя дискуссия прошла конструктивно. На сегодняшний день коалиция установила общие сроки переговоров, в дальнейшем планируется проработать более сложные вопросы. „Сегодня мы говорили об общих принципах управления“, - отметила она.

По словам Липпус, согласно установленным на данный момент срокам, они постараются завершить дискуссию к утру четверга. „Посмотрим, удастся ли это, но сейчас кажется, что мы полностью находимся на одной волне с точки зрения прогресса и темпов“, - сказала она.