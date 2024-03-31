ФОТО | В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля: управлявшая одним из них без прав женщина - в больнице

Полиция сообщила Delfi , что Peugeot управляла 52-летняя женщина без водительских прав, которую машина скорой помощи доставила в больницу для осмотра. Была ли она трезва, выяснится позже.

В свою очередь, Nissan управляла 57-летняя женщина, имеющая право управления автомобилем. Она была трезва.

Столкновение было настолько сильным, что Nissan вылетел в кювет. При этом он протаранил дорожный знак.

Движение транспорта на месте происшествия было затруднено примерно час. Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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