31.03.2024, 16:04
ФОТО | В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля: управлявшая одним из них без прав женщина - в больнице(1)
В 13:48 в деревне Вайвара в Ида-Вирумаа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Полиция сообщила Delfi , что Peugeot управляла 52-летняя женщина без водительских прав, которую машина скорой помощи доставила в больницу для осмотра. Была ли она трезва, выяснится позже.
В свою очередь, Nissan управляла 57-летняя женщина, имеющая право управления автомобилем. Она была трезва.
Столкновение было настолько сильным, что Nissan вылетел в кювет. При этом он протаранил дорожный знак.
Движение транспорта на месте происшествия было затруднено примерно час. Точные обстоятельства происшествия уточняются.
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