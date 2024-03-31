Кая Каллас: СМИ неправильно понимают мой юмор

Быть политиком – значит постоянно подвергаться критике. Каллас сказала, что за годы работы в политике она приобрела толстую кожу. "Когда я пришла в политику в 2011 году, шок был, честно говоря, очень большой. Когда вы работаете в частном секторе, вы не получаете таких оскорблений, как в политике. Поначалу я очень переживала. Чем больше времени проходит, тем больше понимаешь, что не стоит принимать это так близко к сердцу, это часть работы. Но могу ли я сказать, что мне все равно? Конечно, нет. Просто следует различать, что есть вещи, которые предназначены, чтобы задеть, а есть содержательная критика", – сказала премьер-министр.

По словам Каллас, СМИ неоднократно неправильно понимали ее шутки. "Главный упрек, который получают политики, это то, что вы роботы, люди не говорят так, что все просчитано. И это правда, что люди шутят, люди реагируют, у них есть эмоции. Я точно такой же человек. Да, иногда шутки удаются, иногда нет. Конечно, я сожалела об этом. И некоторые вещи можно было бы оставить невысказанными, – отметила она, добавив, что ей посоветовали не шутить. – Но я не могу так".

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