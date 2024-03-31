ФОТО | Начались коалиционные переговоры об управлении столицей. Будет ли достигнут консенсус между четырьмя партиями?

Во вторник Михаил Кылварт и Центристская партия были отстранены от руля власти. Тем временем четыре партии отдельно обсудили, как действовать дальше. Пока кажется, что самое большое противоречие заключается в том, что Isamaa хочет обсудить несколько тем, которые другие политические партии не хотели бы связывать с городом. Например, вопрос голосования граждан России на местных выборах.

Председатель фракции Таллиннского горсобрания Isamaa Карл Сандер Касе заявил, что от переговоров они ожидают открытой и содержательной дискуссии по всем направлениям. „Переговоры будут конструктивные, но, конечно, непростые. Мы проведем открытую дискуссию с нашими партнерами и надеемся, что они сделают то же самое“, - сказал он.

Партия реформ планирует поговорить об уборке снега, пересмотре управления городом, закрытии „пропагандистской машины“, образовании на эстонском языке, общественном транспорте и многом другом. „Я уверен, что нам не придется слишком долго останавливаться на каких-либо темах. Давайте договоримся о принципиальных вещах, приступим к работе, а потом выясним, что нужно изменить“, — сказал Пере.

По словам Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), сегодня будет решено, как действовать быстро и осмысленно. „Вероятно, мы также сможем провести дискуссии по некоторым контентным вопросам“, - сказал он.

Хотя, по словам Осиновского, переговоры будут непростыми, он убежден, что общая цель всех – достичь соглашения. По его словам, социал-демократы ждут от партнеров по коалиции свежих и хороших идей. „Мы сами уже осуществляли городскую власть, поэтому у нас есть хорошее представление о том, что находится в разработке и на каком этапе“, - сказал он.