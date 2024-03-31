Почему инфаркт все чаще случается у молодых людей и как позаботиться о своем сердце?

В 2019 году в мире число погибших от инфаркта достигло почти 9 миллионов человек. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни 17,9 млн человек, они являются наиболее частой причиной смертности людей старше сорока лет. Не случайно подобные нарушения состояния здоровья называют самыми распространенными и серьезными заболеваниями нашего века: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. Такова статистика Всемирной организации здравоохранения.

Беречь сердце смолоду

Если прежде считалось, что инфаркт – это скорее история про пожилого мужчину, то в наши дни в Эстонии инфаркт, к сожалению, молодеет. Чаще всего с ним сталкиваются мужчины от 45 лет и старше, женщины – в 50-55 лет. В последнее десятилетие прослеживается четкая тенденция к „омоложению“ инфарктов.

„Инфаркт встречается чаще у сильного пола, и в группе риска – мужчины начиная с 35 лет. При этом нельзя сказать, что инфаркт помолодел значительно, потому что в общем-то мы видим в большом количестве инфаркты и у пожилых людей, – говорит руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов. – Продолжительность жизни в Эстонии, в Европе и в развитых странах продолжает расти. Так что можно сказать, что инфарктом болеют больше там, где люди живут дольше. При этом риск развития острого коронарного синдрома, к которому относится инфаркт миокарда, появляется у людей, которые имеют определенные факторы риска. К сожалению, у мужчин они чаще появляются с 35-40 лет, но при этом чем старше человек, тем риск инфаркта увеличивается“.

Доктор отмечает, что особенно это выражено в тех группах пациентов, где имеется множество других сопутствующих заболеваний – ожирение, сахарный диабет, почечная недостаточность.

„А также – у тех людей, которые уже перенесли инфаркт миокарда, или тех, у кого есть артериальная гипертония. С возрастом добавляются основные фоновые заболевания, и риск развития инфаркта растет“, – подчеркивает Попов.