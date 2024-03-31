Почему инфаркт все чаще случается у молодых людей и как позаботиться о своем сердце?(2)
Инфаркт миокарда – отмирание (некроз) участка сердечной мышцы из-за резкого нарушения кровоснабжения в коронарных артериях. Это – основная причина смерти в большинстве стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем мире уже более 20 лет, пишет „МК-Эстония“.
В 2019 году в мире число погибших от инфаркта достигло почти 9 миллионов человек. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни 17,9 млн человек, они являются наиболее частой причиной смертности людей старше сорока лет. Не случайно подобные нарушения состояния здоровья называют самыми распространенными и серьезными заболеваниями нашего века: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. Такова статистика Всемирной организации здравоохранения.
Беречь сердце смолоду
Если прежде считалось, что инфаркт – это скорее история про пожилого мужчину, то в наши дни в Эстонии инфаркт, к сожалению, молодеет. Чаще всего с ним сталкиваются мужчины от 45 лет и старше, женщины – в 50-55 лет. В последнее десятилетие прослеживается четкая тенденция к „омоложению“ инфарктов.
„Инфаркт встречается чаще у сильного пола, и в группе риска – мужчины начиная с 35 лет. При этом нельзя сказать, что инфаркт помолодел значительно, потому что в общем-то мы видим в большом количестве инфаркты и у пожилых людей, – говорит руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов. – Продолжительность жизни в Эстонии, в Европе и в развитых странах продолжает расти. Так что можно сказать, что инфарктом болеют больше там, где люди живут дольше. При этом риск развития острого коронарного синдрома, к которому относится инфаркт миокарда, появляется у людей, которые имеют определенные факторы риска. К сожалению, у мужчин они чаще появляются с 35-40 лет, но при этом чем старше человек, тем риск инфаркта увеличивается“.
Доктор отмечает, что особенно это выражено в тех группах пациентов, где имеется множество других сопутствующих заболеваний – ожирение, сахарный диабет, почечная недостаточность.
„А также – у тех людей, которые уже перенесли инфаркт миокарда, или тех, у кого есть артериальная гипертония. С возрастом добавляются основные фоновые заболевания, и риск развития инфаркта растет“, – подчеркивает Попов.
Почему молодежь „портит статистику“? По словам доктора, у подростков в возрасте до 19 лет играет роль наследственность, генетическая предрасположенность, ведущей проблемой является нарушение холестеринового обмена, но обычно это прослеживается в семье, и это скорее является исключением, чем правилом.
„У молодых людей могут возникать осложнения при приеме некоторых наркотических препаратов, таких как амфетамин, кокаин, психостимуляторы, которые вызывают увеличение частоты работы сердца, артериального давления, и как осложнение возможен спазм коронарных артерий, которые снабжают сердце кислородом и кровью, – разъясняет врач. – Также инфаркт возможен на фоне чрезмерных физических нагрузок и обезвоживания у спортсменов, которые не могут правильно рассчитать физическую нагрузку, например, в ходе марафонского забега или велозаезда“.
Гормоны, наследственность, предрасположенность
Риск развития острого коронарного синдрома, инфаркта, у мужчин выше в более молодом возрасте, чем у женщин. У женщин это чаще всего происходит в постменопаузальном периоде, а у мужчин возможно и до 50 лет. Согласно статистике, примерно к 60 годам этот показатель у разных полов сравнивается.
„Если у матери мужчины в относительно раннем возрасте, около 50 лет, был инфаркт, то и у ее сына, когда он достигает этого возраста, с большей вероятностью разовьется атеросклероз, быстрее прогрессирует и возрастет риск инфаркта. Так что здесь имеется генетическая предпосылка, – объясняет врач. – С другой стороны, играет роль уровень половых гормонов, эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин. Женские половые гормоны больше способствуют защите женского организма от развития атеросклероза, а у мужчин, по данным некоторых исследований, риск развития атеросклероза может увеличиваться при дефиците тестостерона. Так что в общем некоторые различия в отношении мужского и женского пола имеются, но начиная с 60 лет риск практически одинаков, и на первый план выходят сопутствующие проблемы со здоровьем, главная из которых это повышенный уровень холестерина в крови, нарушение жирового обмена“.
Стресс, конечно, также оказывает влияние на наше сердечное здоровье. В момент психоэмоционального потрясения происходит выброс гормона адреналина. Он учащает пульс, повышает давление и сахар в крови. В момент колебания давления и пульса может, к примеру, треснуть бляшка и образоваться тромб, может возникнуть спазм.
„Но все же стресс влияет в меньшей степени, чем, например, хроническое курение, – говорит доктор Попов. – Если женщина выкуривает пачку сигарет в день, это – серьезный фактор риска для развития ишемической болезни в более раннем возрасте и быстрого развития атеросклероза. К другим факторам риска инфаркта миокарда относят гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, стрессы, вредные привычки. Свою лепту внес и коронавирус, но не напрямую: он влияет на свертываемость крови, повышает риск образования тромбов в сосудах, а это один из механизмов инфарктов или инсультов“.
Сознательность растет
По словам врача, в Эстонии встречаются случаи перехаживания инфаркта на ногах, но это не очень характерно.
„В последнее время мы видим, что у людей потихонечку растет понимание того, какие могут возникнуть проблемы со здоровьем и насколько опасными они могут быть, – констатирует Попов. – Люди стараются вовремя обращаться за помощью (при появлении внезапной боли в груди и холодном поте нужно набирать 112). Понятно, что инфаркт – это острое и опасное для жизни заболевание, смертность при котором в разных странах варьируется от 15 до 30% – в зависимости от уровня услуг, предоставляемых государством. И при этом инфаркт чреват осложнениями – такими как отек легких, кардиогенный шок, внезапная смерть из-за нарушений ритма сердца.
Именно эти осложнения инфаркта являются наиболее опасными, и самый высокий уровень смертности при инфаркте регистрируется в первые 4 часа с начала заболевания, когда риск нестабильности сердечной мышцы – самый высокий“.
Врач подчеркивает: „Очень важно, чтобы каждый человек, у которого появляются первые признаки, не затягивал и не ждал, что это все само пройдет. Если помощь оказана в первые сутки, то за это время серьезные повреждения произойти не успевают“.
Как трудится сердце?
Ежедневно оно сокращается более 100 тысяч раз, за один год – 36 500 000, а за всю жизнь – до 2,5 миллиарда раз.
Ежедневно вырабатывает достаточно энергии, чтобы проехать на грузовике целых 40 километров, а количество энергии за всю жизнь эквивалентно тому, чтобы добраться до Луны и обратно.
Сердце качает кровь к 75 триллионам клеток тела.
За период средней продолжительности жизни сердце накачает почти 1,5 миллиона баррелей крови – этого достаточно, чтобы заполнить 200 цистерн поезда.
Кухонный кран должен быть включен во весь напор на протяжении 45 лет, чтобы вылить количество воды, равное количеству крови, перекачанной сердцем за человеческую жизнь средней продолжительности.
Недавнее исследование шведских ученых показало, что во время пения хора ритмы сердец всех участников синхронизируются.
Источник: portal.azertag.az
Личный опыт
Я пережил инфаркт в сорок два года. Считается, что у инфаркта есть множество причин. В моем случае – плохая наследственность, мой отец пережил инфаркт в возрасте 41 год и вскоре умер от оторвавшегося тромба, у обоих дедов были проблемы по части кардиологии.
Я знал об этой генетической особенности, старался вести здоровый образ жизни, ходил в зал, но, как понимаю сейчас, этого было недостаточно. Были звоночки, которых я не понимал.
Например, когда появилась одышка, я был уверен в том, что это – из-за лишнего веса, и налегал на кардиотренажеры.
Когда к одышке добавилась боль, отдающая в левую руку, я останавливался, и боль проходила.
Но в один „прекрасный“ день боль не прошла. К вечеру стало трудно сидеть, появился холодный пот, померил температуру – пониженная. Тут я уже понял: пора звонить в скорую…
Ночью меня прооперировали. После операции я чувствовал себя намного лучше. Потом уже, после операции, врачи объяснили мне, что я перенес инфаркт, по сути, на ногах в течение целого дня, и не было уверенности, что меня спасут.
Сейчас живу более-менее полноценной жизнью, правильно питаюсь, пью лекарства, наблюдаюсь у врача. Всем, кто имеет предрасположенность оказаться на моем месте, советую пройти обследование в клинике, специализирующейся на кардиологии, сдавать регулярно тесты на холестерин и обращать внимание на тревожные звоночки: одышку, повышенное давление, отдающую боль. Берегите себя.
Виктор К., Таллинн
Мерке Рятсеп, старший аналитик отдела статистики о здоровье Института развития здоровья
В Эстонии у мужчин вероятность сердечного приступа выше, чем у женщин. Среди пациентов с острым инфарктом миокарда мужчин – около 60 %, а женщин – 40 %. Среднестатистическому пациенту-мужчине 67 лет, а женщине в среднем – на 10 лет больше.
В более молодых возрастных группах частота сердечных приступов невелика, и в целом нельзя сказать, что частота сердечных приступов существенно увеличилась в более молодых возрастных группах.
Важно учитывать, что существует ряд факторов, влияющих на частоту инфарктов, которые находятся под контролем человека. Если взглянуть на самую молодую возрастную группу пациентов, перенесших инфаркт, то можно обнаружить высокую долю курильщиков, людей с избыточным весом и пациентов с нарушениями липидного обмена.
В Эстонии имеется хорошее современное оборудование для лечения сердечных заболеваний, но при некоторых редких состояниях (например, при врожденных пороках сердца) хирургическое лечение на месте не проводят, а сотрудничают со специалистами в других странах.
Специалисты считают необходимой профилактику сердечно-сосудистых заболеваний как путем исключения факторов риска, так и путем лечения хронических проблем со здоровьем, таких как гипертония или нарушения липидного обмена. А также напоминают, что за помощью в случае характерных признаков надо обращаться незамедлительно.
Как вовремя распознать инфаркт?
Типичные симптомы:
внезапно возникшая боль в грудной клетке слева, которая по силе напоминает „удар кинжала“;
боль, которая отдает в левую руку, под лопатку, в шею и нижнюю челюсть;
резкая слабость, чувство нехватки воздуха;
кожа бледная, холодная на ощупь, покрыта холодным потом;
сильное возбуждение, тревожность, страх смерти.
Как помочь человеку с инфарктом?
При инфаркте миокарда требуется экстренная госпитализация, поэтому нужно сразу вызвать скорую помощь.
До приезда врачей можно снять тесную одежду, посадить человека, для доступа воздуха – открыть окна.
Если под рукой есть нитроглицерин, разрешено принять таблетку „под язык“.
До приезда скорой нельзя принимать более трёх таблеток.