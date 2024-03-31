Меню с ограничениями: как спланировать рацион в период строгого воздержания?

Только в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим) допускается есть рыбу.

По субботам и воскресеньям разрешено постное масло, можно немного вина. Есть разрешается два раза в день (кроме субботы на Страстной седмице).

Все сорок дней нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты.

В каждые семь дней поста верующие вспоминают определенных святых и события в православии и молятся.

Сухоядение: когда можно есть хлеб, свежие, сушеные и квашенные овощи и фрукты – без тепловой обработки;

Воздержание начинается с Понедельника Чистой недели (перед Великим Понедельником) и длится до Светлого Христова Воскресения.

Поскольку посту предшествует масленичная неделя, рекомендуется постепенно уменьшать количество мясного и жирного в рационе – тогда начать поститься будет намного легче.

В соответствии с этим Евангельским чтением, православные христиане в этот день просят друг у друга прощения за грехи и обиды – „вольные и невольные“.

Своеобразной подготовкой является последнее воскресенье перед Великим постом, которое мы называем Прощеным, или „сыропустом“ (верующие прекращают есть сыр, масло и яйца). В этот день на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид нашим ближним, без чего мы не сможем получить прощения грехов, о смысле поста.

В идеале каждый должен постараться хотя бы несколько раз за Великий пост найти время среди житейских дел и посетить церковные службы. Многие верующие свидетельствуют: это дает дополнительные душевные силы и мотивацию постящемуся.

Религиозная традиция предполагает не только ограничения в еде, но и (в первую очередь!) духовную аскезу. Суть поста – отказаться от вредных и грешных мыслей, очистить разум от всего суетного, простить обиды, не держать зла, не осуждать и не злословить, быть благодарным Богу и терпимым к людям.

По словам Виктории Назыровой, отличный источник растительного белка – бобовые, к которым относятся горох, чечевица, нут, разные виды фасоли. Их можно добавлять в салаты, варить с ними супы или же готовить как самостоятельное блюдо.

„Очень важно включать в ежедневное меню разные орехи, семечки, бобовые и обязательно сою, – подчеркивает специалист. – Сейчас так много продается продуктов из сои, в том числе – готовых. И не только сыр тофу, но и различные котлеты на основе соевой муки. Соя – это полноценная замена животному белку, в ней содержатся все незаменимые аминокислоты. Съели сою – получили строительный материал для белковых структур. Это уникальный продукт. Да, в сое есть фито­эстрогены, которые могут быть некоторым противопоказаны, но безопасная доза для взрослого человека – это одна порция. И выбирайте ферментированные соевые продукты – тофу, соевый соус. Они убирают этот недостаток“.

Нутрициолог Виктория Назырова, с помощью которой мы составляли рацион для постящихся, отмечает, что недостаток белка во время периода ограничений можно восполнять растительными продуктами.

Зная, какие продукты и когда разрешается есть в период ограничений, можно без труда самому составить свой рацион.

Обычные люди, хотя и верующие, не всегда могут позволить себе поститься по всем правилам – по разным причинам: из-за проблем со здоровьем, тяжелых условий жизни или трудовой нагрузки. Каждый сам должен понять, какая степень строгости для него приемлема. Согласовать детали и послабления желательно со своим духовником, а также с врачом – чтобы пост не усугубил какие-либо хронические болезни или не ухудшил состояние, если человек нездоров.

Время Великого поста обычно ассоциируется с отказом от мяса, молочных продуктов, яиц, алкоголя. Служители церкви строго придерживаются канона.

На Страстную седмицу разрешено только сухоядие (пища без термической обработки), а в пятницу и субботу – полное воздержание от пищи.

Первая неделя (седмица) и последняя, Страстная – время молитвы и самого строгого воздержания. В первые два дня первой великопостной седмицы Церковным уставом предписывается полный отказ от пищи.

„Бобовые также содержат аминокислоты, в каждом из видов бобовых присутствует какая-либо аминокислота, поэтому включайте в рацион именно разные виды бобовых, чтобы организм покрывал потребность в аминокислотах, – советует нутрициолог. – Плюс для тех, кто в пост ест всего один раз в день: бобовые насыщают за счет клетчатки. Она продлевает чувство сытости“.

Разнообразные крупы употребляют как в виде каш, так и в качестве гарниров или составляющих первых блюд. Например, используя в рассольнике перловку, мы получаем целый набор витаминов группы B, которые помогают укрепить нервную систему и важны для состояния кожи и волос, магний.

Кроме того, перловая крупа содержит аминокислоту лизин. Считается, что эта аминокислота принимает участие в выработке коллагена, который придает коже гладкость и упругость.

„Однако главное достоинство лизина – не в этом, – подчеркивает Виктория Назырова. – Прежде всего это – белок соединительной ткани, связки в организме, хрящевая ткань“.

Овсянка, гречка, рис, ячмень, булгур, пшенка – их можно приготовить с овощами или сухофруктами для разнообразия, но без молока и сливочного масла. Из зерновых также полезно киноа.

Постное масло разрешается добавлять только в отведенные для этого дни.

„Отличный вариант – использовать для приготовления каш растительное молоко: кокосовое, овсяное, миндальное, – подсказывает Виктория Назырова. – Также в разрешенные дни можно использовать для приготовления пищи и растительные масла из этих продуктов“.

Часто в постном меню упоминаются грибы: „Из всех грибов самое высокое содержание белка – в вешенках. И еще белый гриб. Но все же грибы не могут быть основным источником белка. Зато в них много клетчатки“.

Зеленые овощи, коренья, листовые овощи – все это можно использовать без ограничений для приготовления супов, гарниров, запеканок и салатов. Фрукты хороши в качестве десерта или перекуса. Их можно добавлять в каши и салаты.