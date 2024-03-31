Что делать, если после подачи декларации о доходах выяснилось, что учтены не все налоговые льготы или у вас – большой долг государству?
На прошлой неделе Налогово-таможенный департамент (НТД) начал возвращать переплаченный подоходный налог. Однако у читателей „МК-Эстонии“ по-прежнему возникают вопросы касательно налоговых деклараций. Отвечает на них специалист НТД Карин Ульвик.
„Я работаю и получаю родительскую зарплату. Моя жена не работает. После подачи декларации узнал, что я должен доплатить 3000 евро. Звонил в НТД, и мне сказали, что я должен был где-то поставить галочку. А где именно я должен был поставить эту галочку, чтобы в следующем году мне не пришлось снова доплачивать“. Анатолий.
Если у вашей супруги не было в 2023 году дохода, облагаемого подоходным налогом, то она может при предоставлении декларации передать вам свою налоговую льготу в размере 2160 евро при условии, что ваш совместный с ней доход за год не превышает 50 400 евро. Для этого ваша супруга должна первой подать декларацию.
На этапе предоставления декларации система предложит передать супругу неиспользованные налоговые льготы. Кроме общих льгот, можно также передать неиспользованную часть процентов по жилищному кредиту, расходов на обучение и дополнительные льготы на детей.
Ваша супруга еще может представить декларацию и передать вам свои неиспользованные льготы.
Вы должны будете заново представить свою декларацию с учетом данных НТД. Если все условия выполнены, то подоходный налог пересчитают с учетом переданных супругой льгот.
Доплата подоходного налога по декларации у вас скорее всего возникла в связи с тем, что в течение года вы использовали налоговые льготы (не облагаемый подоходным налогом минимум) в большем объеме, чем разрешено законом, или вы задекларировали доходы, с которых в течение года не был удержан подоходный налог, например, доход от сдачи в аренду недвижимости.
„У меня трое детей, и я прочитал, что со следующего года больше нельзя применять вычеты в налоговой декларации на их садики и кружки. То есть совсем ничего нельзя будет списывать, и никаких больше льгот для многодетных семей не будет? И второй вопрос: какие пособия и дотации не считаются доходом и не облагаются подоходным налогом?“ Тимур.
Это не так. В декларации о доходах за 2024 год останется право на вычет расходов на обучение – в сумме до 1200 евро, но не более 50% от облагаемого налогом в Эстонии дохода. Если вы не сможете использовать льготы в полном объеме, то можете передать часть их супругу.
С 1 января 2024 года Закон о подоходном налоге упраздняет налоговые льготы на детей, дополнительные льготы за супруга и право на вычет процентов по жилищному кредиту.
Подоходным налогом не облагают пособия, установленные на основании закона или постановления волостной либо городской управы. Не освобождены от подоходного налога пособия, выплачиваемые в связи с предпринимательством, трудовыми или служебными отношениями, а также членством в органах управления. А также – пособия резервистов альтернативной службы, пособия военнослужащих, зачисленных в запас, и пособия, выплачиваемые на основании Закона о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.
„Я заполнила и подала декларацию и уже получила деньги. Но вчера вспомнила, что я не внесла данные о кружках внука, за которые я плачу. Можно ли еще изменить декларацию за прошлый год? И что делать, если деньги мне уже перевели?“ Наталья.
Если после представления декларации вы понимаете, что не внесли в декларацию данные о налоговых льготах или о полученных доходах, тогда вы должны представить декларацию заново с корректными данными.
При декларировании расходов на обучение важно понимать, что все учебные заведения представляют в НТД данные о расходах на обучение. Полученные данные вносят в декларацию налогоплательщика (в таблицу 9.6).
Если в вашу декларацию в таблицу 9.6 не были предварительно внесены расходы на обучение, то возможно, что их нельзя вычесть из облагаемого дохода, так как у учебного заведения не было необходимого разрешения на обучение или регистрации в инфосистеме образования Эстонии.
Если учебное заведение, в котором обучался ваш внук, имело необходимое разрешение на обучение или регистрацию в инфосистеме образования Эстонии, то вам надо обратиться в учебное заведение, чтобы оно представило НТД корректные данные об обучающемся и о лице, которое оплатило обучение.
Если у вас будет справка учебного заведение о том, что вы уплатили за обучение вашего внука определенную сумму, тогда вы можете сами внести исправления в ранее представленную декларацию о доходах.
„У меня с прошлого года доход и другие обстоятельства не менялись, однако сумма, подлежащая к возврату, уменьшилась в четыре раза. Почему такое может быть? И какие льготы еще действуют в этом году, а какие в следующем уже пропадут?“ Юлия.
В общем перерасчет подоходного налога происходит на основании представленных в декларации данных. Алгоритм перерасчета подоходного налога с прошлого года не изменился. Сначала вычисляют облагаемый налогом доход (суммируют весь задекларированный подлежащий налогообложению доход).
Далее определяют не облагаемый подоходным налогом доход.
Если вы не достигли возраста пенсии по старости, тогда налоговая льгота зависит от величины вашего годового дохода. При доходе менее 14 400 евро в год не облагают подоходным налогом 7848 евро.
Если доход за год – больше 14 400 евро, но меньше 25 200, тогда налоговую льготу рассчитывают по формуле: 7848–7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400).
Если доход за год – 25 200 евро и больше, права на налоговые льготы нет.
Для лиц, достигших в 2023 году возраста пенсии по старости (родились в июне 1959 года и ранее), налоговые льготы в 2023 году составляют 8448 евро.
Также определяют сумму налоговых льгот, которая уменьшает сумму дохода, подлежащую налогообложению.
Учитывают задекларированные человеком налоговые льготы, такие как
платежи, уплаченные по договору страхования дополнительной накопительной пенсии, то есть III ступени (при вычете применяют ограничение: сумма не может превышать 15% от облагаемого в Эстонии дохода и не может быть более 6000 евро в год),
расходы на подарки и пожертвования,
проценты по жилищному кредиту, взятому на приобретение жилья для себя,
расходы на обучение.
Расходы на обучение, подарки и пожертвования и проценты по жилищному кредиту в общей сложности могут быть учтены в сумме до 1200 евро, но в размере, не превышающем 50% от дохода, полученного в Эстонии и облагаемого подоходным налогом.
Есть также отдельное ограничение для процентов по жилищному кредиту, их можно учесть в сумме, не превышающей 300 eвро.
Одному из родителей также положены дополнительные налоговые льготы в случае содержания двух и более детей. За второго ребенка дополнительная льгота составляет 1848 евро и начиная с третьего ребенкa – 3048 евро.
На следующем этапе система рассчитывает подоходный налог с учетом применения всех налоговых льгот. Рассчитанную на основании декларации сумму подоходного налога сравнивают с подоходным налогом, удержанным в течение года.
Если в течение года подоходный налог был удержан в большем объеме, тогда разница подлежит возврату, в противном случае налогоплательщик должен доплатить подоходный налог.
„Я с этого года вдобавок к зарплате стала получать и гонорар. У меня уменьшился возврат подоходного налога. То есть гонорар учитывают как доход?“ Светлана.
Гонорар также засчитывают в доход, и нужно подсчитать свой доход с учетом гонорара за год и при необходимости пересмотреть заявление работодателю о размере налоговой льготы – чтобы потом не возник долг по налогу.
Если ваш предполагаемый доход за год в пределах 14 400–25 200, то нужно рассчитывать налоговую льготу по формуле: 7848–7848 ÷ 10 800 × (сумма предполагаемого годового дохода – 14 400).
Полученный результат делите на 12 и получаете размер льготы, которую можно применять в течение года.
Наша справка
Всего по состоянию на 05.03.2024 года было подано 567 000 деклараций о доходах, с которых возврату подлежит в общей сложности 186,5 млн евро.
На основании представленных деклараций о доходах жители Эстонии должны доплатить государству еще 20,3 миллионов евро.
Срок уплаты подоходного налога – 1 октября 2024 года. Подоходный налог можно платить частями. Если не удается заплатить всю сумму к 1 октября 2024 года, то можно ходатайствовать о рассрочке налоговой задолженности. Однако до полного погашения налоговой задолженности начисляют проценты – по ставке 0,06% в день.