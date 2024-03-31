Что делать, если после подачи декларации о доходах выяснилось, что учтены не все налоговые льготы или у вас – большой долг государству?

„Я работаю и получаю родительскую зарплату. Моя жена не работает. После подачи декларации узнал, что я должен доплатить 3000 евро. Звонил в НТД, и мне сказали, что я должен был где-то поставить галочку. А где именно я должен был поставить эту галочку, чтобы в следующем году мне не пришлось снова доплачивать“. Анатолий.

Если у вашей супруги не было в 2023 году дохода, облагаемого подоходным налогом, то она может при предоставлении декларации передать вам свою налоговую льготу в размере 2160 евро при условии, что ваш совместный с ней доход за год не превышает 50 400 евро. Для этого ваша супруга должна первой подать декларацию.

На этапе предоставления декларации система предложит передать супругу неиспользованные налоговые льготы. Кроме общих льгот, можно также передать неиспользованную часть процентов по жилищному кредиту, расходов на обучение и дополнительные льготы на детей.

Ваша супруга еще может представить декларацию и передать вам свои неиспользованные льготы.

Вы должны будете заново представить свою декларацию с учетом данных НТД. Если все условия выполнены, то подоходный налог пересчитают с учетом переданных супругой льгот.

Доплата подоходного налога по декларации у вас скорее всего возникла в связи с тем, что в течение года вы использовали налоговые льготы (не облагаемый подоходным налогом минимум) в большем объеме, чем разрешено законом, или вы задекларировали доходы, с которых в течение года не был удержан подоходный налог, например, доход от сдачи в аренду недвижимости.

„У меня трое детей, и я прочитал, что со следующего года больше нельзя применять вычеты в налоговой декларации на их садики и кружки. То есть совсем ничего нельзя будет списывать, и никаких больше льгот для многодетных семей не будет? И второй вопрос: какие пособия и дотации не считаются доходом и не облагаются подоходным налогом?“ Тимур.