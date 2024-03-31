Что обязательно нужно знать всем гражданам третьих стран, у которых есть разрешение на оружие?(4)
К 15 марта граждане Украины, России, Беларуси и других стран, которые не входят в ЕС, должны были сдать оружие и боеприпасы к ним. В Департаменте полиции и погранохраны отмечают, что люди уже до этого активно разоружались. Какое наказание грозит тем, кто не успел выполнить новые требования Закона об оружии, выясняла „МК-Эстония“.
Руководитель службы разрешений, майор полиции Аннели Аннист отмечает, что по состоянию на 8 марта владельцев оружия, не являющихся гражданами стран ЕС и НАТО и имеющих действующие разрешения на оружие, было чуть более 400 (для сравнения – в Эстонии в общей сложности 83 000 граждан России – прим.авт. ). А когда этот закон только вступил в силу – то есть год назад – чуть более 600.
„Многие сами отказались от своих разрешений на оружие, – отмечает специалист. – И очень многие сами принесли нам свое оружие и боеприпасы к ним. Так как оружие сдают весьма активно, то мы с каждым договариваемся о конкретной дате и времени, чтобы они не пришли все 15 марта. Так что на данный момент (8 марта) речь идет только о 169 гражданах третьих стран, и всего у них на руках – 400 единиц огнестрельного оружия. Есть люди, у которых одна единица, есть те, у кого – две, три, даже десять или больше!“
Она отмечает, что это изменение закона касается только граждан третьих стран. И разрешения на оружие обладателей „серых паспортов“ в Эстонии продолжат действовать до окончания своего срока действия.
„А из этих 400 владельцев оружия – порядка 20 граждан Украины, около 40 граждан Беларуси, остальные – граждане России и других стран, – приводит цифры майор полиции. – У них на руках ружья, винтовки, гладкоствольное оружие, нарезное, пистолеты, револьверы“.
Согласно закону, после аннулирования разрешения на оружие его владелец должен его продать или подарить.
„И для тех, у кого есть ограничение, связанное с гражданством, по закону установлен срок в один год, чтобы его продать, – подчеркивает Аннели Аннист. – Это происходит так: это оружие может купить другое физическое лицо или магазин оружия, или же это оружие можно отдать на комиссионную продажу. Это происходит таким образом: оружие – еще мое, но оно находится на комиссионной продаже. Магазин выступает как бы посредником. Так что такая возможность у граждан третьих стран тоже есть“.
А когда год пройдет, и к тому сроку владелец оружия от него не избавится, то, согласно Закону об оружии, оно перейдет в принудительном порядке Департаменту полиции и погранохраны. Однако это не касается оружия, которое находится на комиссионной продаже.
„И тогда соберется комиссия и назначит владельцу оружия за него компенсацию, – объясняет алгоритм действий Аннели Аннист. – Но до 15 марта 2025 года у владельцев разрешений на оружие, у которых есть ограничения по гражданству, есть еще право его продавать“.
Она отмечает, что полиция не следит за рынком оружия – сколько там единиц и по какой цене, однако они слышали от фирм, которые занимаются продажей огнестрельных средств самозащиты, что сейчас очень сложно свое снаряжение продать.
Особенно – если это старое оружие, которое дома лежало 20–30 лет. А современное оружие, предназначенное для спорта или для охоты, продать гораздо проще.
Что делать?
Какие же есть варианты у граждан Украины, России, Беларуси и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, сохранить свое оружие? Во-первых, получить эстонское гражданство.
Аннели Аннист говорит, что отдельной статистики не собирают, но известно, что после вступления закона в силу гражданство ЭР получили около десятка человек.
Во-вторых, если оружие дорого как память, его можно деактивировать и оставить себе.
„Это значит, нужно обратиться к оружейных дел мастеру, который сделает его непригодным для стрельбы, – объясняет майор полиции. – И тогда оружие может быть дома, его даже не надо хранить в оружейном шкафу. И разрешения на такое оружие тоже не нужно. Для этого нужно подать ходатайство в полицию, затем человек должен сам договориться об этой услуге – полиция этим не занимается. Нужно также помнить, что деактивация – платная услуга. После этого мы проверяем, действительно ли оно деактивировано, и если да – отдаем владельцу“.
В-третьих, некоторые хитрые граждане третьих стран придумали схему, чтобы сохранить оружие „в семье“. Мужья стали отправлять на курсы и сдачу экзамена своих жен.
„Нам оружие очень нужно, поскольку у нас бизнес, и оно необходимо для самообороны, – рассказывает Татьяна. – И мой муж, гражданин России, еще год назад мне сказал: „Иди на курсы, сдавай экзамен, я не хочу терять свой ствол“. Я подала ходатайство, прошла проверку, отучилась, успешно сдала экзамены. И – ура! – недавно получила свое разрешение!“
„Хочу отметить, что получить разрешение на оружие – не так-то просто, – подчеркивает майор полиции. – Нужно пройти медконтроль, посетить психиатра, получить справку, пройти проверку, а мы запрашиваем также мнение КаПо, сдать экзамены. Но такие ходатайства действительно поступают – человек говорит, что хочет получить разрешение на оружие для самообороны и между прочим отмечает, что супруг вскоре останется без разрешения. И если женщина – законопослушная, отвечает всем требованиям, прошла проверку, сдала экзамены, то почему нет?“
Но при этом, подчеркивает специалист, не будет такого, что муж-охотник остается без разрешения ввиду ограничений, связанных с гражданством, у него – несколько единиц разного огнестрельного оружия, и жена, которая вообще не охотница, забирает себе весь этот „компот“.
„Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, – заверяет майор полиции, – и если человек хочет себе оружие, то мы обязательно выясняем, зачем оно ему. Тем более, если человек ходатайствует о разрешении на приобретение нескольких огнестрельных единиц“.
В-четвертых, некоторые рассматривают также такой вариант: в течение этого года, который по закону есть на отчуждение оружия, получить эстонское гражданство.
„Однако разрешение на оружие в этом случае не восстановится, – объясняет Аннели Аннист. – Нужно будет ходатайствовать о нем снова. То есть пройти снова весь этот путь, в том числе – сдать экзамен на эстонском языке“.
Получить разрешение стало сложнее
Аннели Аннист отмечает, что в последнее время количество ходатайств о разрешении на владение оружием не выросло.
„Был большой скачок ходатайств, когда началась война в Украине, – отмечает специалист. – Но в последние несколько месяцев или даже полгода заметного роста нет“.
В народе говорят, что сейчас получить разрешение на оружие стало сложнее. Аннели Аннист подтверждает это.
„Да, в какой-то степени это так. Потому что несколько лет назад рассмотрение ходатайств о разрешении на оружие и проверка человека проходили несколько по-другому, – вспоминает она. – Но когда несколько лет назад произошел печальный случай в Лихула, то мы пересмотрели процесс проверки и выдачи разрешений на оружие, и теперь подходим к делу более строго“.
Напомним, 7 июня 2020 года Микк Таррасте (32), по образованию медбрат, застрелил двоих человек и ранил троих, в числе пострадали дети трех и пяти лет. События развивались так: в 21:44 в Центр тревоги сообщили, что мужчина на легковом автомобиле Subaru приехал по островкам безопасности и траве на заправку Лихула, врезался там в два автомобиля и стену здания. Мотоциклист, свидетель произошедшего, поехал за Subaru. Микк Таррасте стал отстреливаться от 40-летнего мотоциклиста и убил его. Мимо проезжала также машина, где были пожилые мужчина и женщина, а также их внуки. Таррасте открыл по ним огонь, в результате чего смертельно ранил пасажиров. 61-летняя женщина умерла в больнице. Он открыл огонь и по полицейским, которые приехали на место происшествия. Однако в 00:40 его задержали, суд приговорил его к пожизненному заключению. Спустя два года Таррасте покончил с собой в тюрьме. С учетом того, что у него и до этого были проблемы с законом, при этом его разрешение на оружие не аннулировали, у него был целый арсенал, словно он собрался на войну, полиция пересмотрела свои требования к ходатайствующим о разрешении на оружие.
Она добавляет: „После случая в Лихула мы пересмотрели все разрешения на оружие, и у порядка десяти человек их аннулировали. Также ужесточился контроль и ежедневный надзор: если человек приходил к нам и рассказывал о каком-то подозрительном инциденте с оружием, мы могли посмотреть на него уже совершенно другим взглядом, и он также мог лишиться своего разрешения“.
„Также мы теперь при рассмотрении заявлений больше смотрим на то, о чем человек ходатайствует и сколько единиц оружия ему, по его словам, нужно, и как его будут хранить, – перечисляет майор полиции. – И проверка теперь стала более основательной. Например, пять лет назад мы не обращали столько внимания на то, как человек ведет себя на дорогах. Теперь же мы при рассмотрении ходатайств о разрешении на оружие стали обращать внимание и на другие сферы жизни человека, насколько он в целом законопослушный. Ведь разрешение на оружие дают далеко не всем, это особенное право человека. Многие хотят, но получают далеко не все – только те, кто наиболее достоин доверия“.
Она подтверждает: отказов удовлетворить ходатайство о разрешении на оружие в последнее время стало больше.
„На то – несколько причин, – констатирует Аннели Аннист. – В случае первичных ходатайств о разрешении на оружие люди не смогли доказать, что они действительно законопослушны во всех сферах своей жизни. В случае ходатайств о продлении разрешения на оружие многие не могут сдать повторный экзамен по стрельбе. Несколько лет назад начало действовать требование, согласно которому, если человек хочет продлить разрешение на оружие, которое ему нужно для самообороны, то он должен показать, как он умеет обращаться с оружием, насколько знает правила безопасности. При этом многие не смогли сдать даже повторный экзамен, то есть людям давали даже несколько попыток. И мы отказали в продлении разрешения на оружие“.
Она подчеркивает: „Мы все же предполагаем, что люди, которым нужно оружие для безопасности, ходят регулярно в тир и тренируются. Конечно, строгих требований, как часто это нужно делать, нет, однако главное – регулярно“.
Что грозит?
Если граждане третьих стран не сдадут к 15 марта включительно свое оружие и боеприпасы, им может грозить ответственность: штраф до 1200 евро или арест.
Дмитрий Удрас, инструктор по стрельбе
Граждане Украины, России, Беларуси и иных стран, которые не являются членами ЕС и не входят в НАТО, с 15 марта будут лишены прав на владение и приобретение оружия. Это значит, что они должны будут произвести отчуждение своего оружия – то есть продать или подарить человеку, у которого есть право на приобретение оружия. Если же это сделать не получится, то они будут обязаны не позднее 15 марта сдать свое оружие и боеприпасы, а также разрешение на оружие, если они были выданы на бумаге. Все их разрешения с 15 марта будут аннулированы.
Что же касается обладателей „серых паспортов“, то их разрешения на оружие будут действовать до окончания их срока или же до тех пор, пока действительна медицинская справка или вид на жительство.
Однако поскольку сейчас многие пытаются свое оружие продать, рынок перенасыщен. И если в прошлом году „Глок 19“ стоил порядка 650–700 евро, то сейчас он стоит в районе 50 евро, а то и меньше. Так что сейчас продать свое оружие за хорошие деньги просто невозможно.
И цель государства – дать людям возможность спокойно произвести отчуждение своего оружия. Поэтому даже если его удается продать до 15 марта и нужно будет его сдать в полицию, после этого владельцам дают срок, в течение которого это оружие можно еще продавать.
Также можно ходатайствовать о деактивации оружия, т. е. о приведении его в окончательно непригодное к стрельбе состояние, и тогда его можно будет оставить себе.
Если же владелец оружия не сделал ни того, ни другого, то по прошествии законом установленного срока государство заберет оружие в свою собственность и выплатит компенсацию по рыночной стоимости оружия.
В связи с изменениями в Законе об оружии, которые вступили в силу год назад, я отметил, что многие обладатели серых паспортов и граждане третьих стран сдали экзамены и получили эстонское гражданство. Однако есть и те, кто все условия выполнил, однако не может выйти из российского гражданства.
В целом получить разрешение на оружие в последнее время стало намного сложнее, требования ужесточились, и ходатайствующие получают много отказов.
Подчеркну: граждане Украины, России, Беларуси и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, должны будут обязательно сдать свое оружие в полицию – иначе может наступить ответственность: штраф в размере до 1200 евро за нарушение сроков передачи оружия, или даже тюремное заключение сроком до 3 лет за незаконный оборот огнестрельного оружия.
Наша справка
Виды разрешений на оружие
• разрешение на оружие
• параллельное разрешение на оружие
• разрешение на ношение оружия (выдают работникам юридических лиц, например – охранникам)
• европейский паспорт оружия
• разрешение на приобретение
Чтобы получить разрешение на ношение оружия, нужно:
• пройти медицинский контроль;
• подать ходатайство в полицию;
• пройти проверку Департамента полиции и погранохраны;
• по желанию – пройти обучение (стоимость – порядка 500 евро);
• сдать экзамены.
После получения разрешения на оружие можно подать ходатайство для получения разрешения на приобретении оружия и тогда только купить оружие.