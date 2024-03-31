Что обязательно нужно знать всем гражданам третьих стран, у которых есть разрешение на оружие?

А когда год пройдет, и к тому сроку владелец оружия от него не избавится, то, согласно Закону об оружии, оно перейдет в принудительном порядке Департаменту полиции и погранохраны. Однако это не касается оружия, которое находится на комиссионной продаже.

„И для тех, у кого есть ограничение, связанное с гражданством, по закону установлен срок в один год, чтобы его продать, – подчеркивает Аннели Аннист. – Это происходит так: это оружие может купить другое физическое лицо или магазин оружия, или же это оружие можно отдать на комиссионную продажу. Это происходит таким образом: оружие – еще мое, но оно находится на комиссионной продаже. Магазин выступает как бы посредником. Так что такая возможность у граждан третьих стран тоже есть“.

„Многие сами отказались от своих разрешений на оружие, – отмечает специалист. – И очень многие сами принесли нам свое оружие и боеприпасы к ним. Так как оружие сдают весьма активно, то мы с каждым договариваемся о конкретной дате и времени, чтобы они не пришли все 15 марта. Так что на данный момент (8 марта) речь идет только о 169 гражданах третьих стран, и всего у них на руках – 400 единиц огнестрельного оружия. Есть люди, у которых одна единица, есть те, у кого – две, три, даже десять или больше!“

Руководитель службы разрешений, майор полиции Аннели Аннист отмечает, что по состоянию на 8 марта владельцев оружия, не являющихся гражданами стран ЕС и НАТО и имеющих действующие разрешения на оружие, было чуть более 400 (для сравнения – в Эстонии в общей сложности 83 000 граждан России – прим.авт. ). А когда этот закон только вступил в силу – то есть год назад – чуть более 600.

„Нам оружие очень нужно, поскольку у нас бизнес, и оно необходимо для самообороны, – рассказывает Татьяна. – И мой муж, гражданин России, еще год назад мне сказал: „Иди на курсы, сдавай экзамен, я не хочу терять свой ствол“. Я подала ходатайство, прошла проверку, отучилась, успешно сдала экзамены. И – ура! – недавно получила свое разрешение!“

„Это значит, нужно обратиться к оружейных дел мастеру, который сделает его непригодным для стрельбы, – объясняет майор полиции. – И тогда оружие может быть дома, его даже не надо хранить в оружейном шкафу. И разрешения на такое оружие тоже не нужно. Для этого нужно подать ходатайство в полицию, затем человек должен сам договориться об этой услуге – полиция этим не занимается. Нужно также помнить, что деактивация – платная услуга. После этого мы проверяем, действительно ли оно деактивировано, и если да – отдаем владельцу“.

Она отмечает, что полиция не следит за рынком оружия – сколько там единиц и по какой цене, однако они слышали от фирм, которые занимаются продажей огнестрельных средств самозащиты, что сейчас очень сложно свое снаряжение продать.

„Да, в какой-то степени это так. Потому что несколько лет назад рассмотрение ходатайств о разрешении на оружие и проверка человека проходили несколько по-другому, – вспоминает она. – Но когда несколько лет назад произошел печальный случай в Лихула, то мы пересмотрели процесс проверки и выдачи разрешений на оружие, и теперь подходим к делу более строго“.

„Однако разрешение на оружие в этом случае не восстановится, – объясняет Аннели Аннист. – Нужно будет ходатайствовать о нем снова. То есть пройти снова весь этот путь, в том числе – сдать экзамен на эстонском языке“.

Но при этом, подчеркивает специалист, не будет такого, что муж-охотник остается без разрешения ввиду ограничений, связанных с гражданством, у него – несколько единиц разного огнестрельного оружия, и жена, которая вообще не охотница, забирает себе весь этот „компот“.

„Хочу отметить, что получить разрешение на оружие – не так-то просто, – подчеркивает майор полиции. – Нужно пройти медконтроль, посетить психиатра, получить справку, пройти проверку, а мы запрашиваем также мнение КаПо, сдать экзамены. Но такие ходатайства действительно поступают – человек говорит, что хочет получить разрешение на оружие для самообороны и между прочим отмечает, что супруг вскоре останется без разрешения. И если женщина – законопослушная, отвечает всем требованиям, прошла проверку, сдала экзамены, то почему нет?“

Напомним, 7 июня 2020 года Микк Таррасте (32), по образованию медбрат, застрелил двоих человек и ранил троих, в числе пострадали дети трех и пяти лет. События развивались так: в 21:44 в Центр тревоги сообщили, что мужчина на легковом автомобиле Subaru приехал по островкам безопасности и траве на заправку Лихула, врезался там в два автомобиля и стену здания. Мотоциклист, свидетель произошедшего, поехал за Subaru. Микк Таррасте стал отстреливаться от 40-летнего мотоциклиста и убил его. Мимо проезжала также машина, где были пожилые мужчина и женщина, а также их внуки. Таррасте открыл по ним огонь, в результате чего смертельно ранил пасажиров. 61-летняя женщина умерла в больнице. Он открыл огонь и по полицейским, которые приехали на место происшествия. Однако в 00:40 его задержали, суд приговорил его к пожизненному заключению. Спустя два года Таррасте покончил с собой в тюрьме. С учетом того, что у него и до этого были проблемы с законом, при этом его разрешение на оружие не аннулировали, у него был целый арсенал, словно он собрался на войну, полиция пересмотрела свои требования к ходатайствующим о разрешении на оружие.

Она добавляет: „После случая в Лихула мы пересмотрели все разрешения на оружие, и у порядка десяти человек их аннулировали. Также ужесточился контроль и ежедневный надзор: если человек приходил к нам и рассказывал о каком-то подозрительном инциденте с оружием, мы могли посмотреть на него уже совершенно другим взглядом, и он также мог лишиться своего разрешения“.