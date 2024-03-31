Начинающий писатель: количество читателей соответствует уровню мастерства литератора

Если оглядеться вокруг, то можно убедиться в том, что чуть ли не каждый второй сейчас - писатель. В Интернете столько претендующих на литературность публикаций появляется практически ежедневно, то у меня сам собой родился первый вопрос: на какой читательский отклик рассчитываешь ты?

В первую очередь, я рассчитываю вызвать интерес у читателей, любящих фэнтезийные произведения с динамичным сюжетом и глубоким погружением по внутренний мир главных героев. Надеюсь, что со временем моё творческое развитие даст мне постоянных читателей, которым будут по-настоящему интересны мои книги и от которых я смогу получать отзывы о прочитанном. Сейчас трудно предсказать количество желаемых читателей, но я полагаю, что оно всегда будет примерно равно моему писательскому мастерству, которое я постоянно совершенствую с самых разных сторон.

Жанр, в котором ты пишешь свои книги, ты сам обозначил как фэнтези. На чем строятся сюжеты твоих повествований? И как эти сюжеты рождаются?

Да, я пишу в жанре фэнтези и выбрал этот жанр потому, что он даёт мне наибольшую свободу самовыражения. Фэнтези – это жанр, где персонажей можно поместить в любые условия, даже в те, которые нарушают привычные законы физики, тем самым полностью раскрыть задумку произведения.