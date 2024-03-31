Начинающий писатель: количество читателей соответствует уровню мастерства литератора(3)
Роман Форестер – молодой эстонский писатель, имя которого читающей публике еще предстоит узнать. В книжных магазинах Эстонии можно найти три его книги, скоро выйдет из печати четвертая. Мне было интересно с ним пообщаться, в первую очередь, как с бывшим учеником. Любому учителю приятно узнавать о становлении своих воспитанников. Я ни в коей мере не возьмусь утверждать, что оказал на Романа влияние. Мало того, сам факт его литературной деятельности для меня уже удивителен – никак не подозревал, что тихо сидевший за партой и изредка задававший вопросы Рома вдруг станет писателем. Так что это интервью и для меня знакомство.
Если оглядеться вокруг, то можно убедиться в том, что чуть ли не каждый второй сейчас - писатель. В Интернете столько претендующих на литературность публикаций появляется практически ежедневно, то у меня сам собой родился первый вопрос: на какой читательский отклик рассчитываешь ты?
В первую очередь, я рассчитываю вызвать интерес у читателей, любящих фэнтезийные произведения с динамичным сюжетом и глубоким погружением по внутренний мир главных героев. Надеюсь, что со временем моё творческое развитие даст мне постоянных читателей, которым будут по-настоящему интересны мои книги и от которых я смогу получать отзывы о прочитанном. Сейчас трудно предсказать количество желаемых читателей, но я полагаю, что оно всегда будет примерно равно моему писательскому мастерству, которое я постоянно совершенствую с самых разных сторон.
Жанр, в котором ты пишешь свои книги, ты сам обозначил как фэнтези. На чем строятся сюжеты твоих повествований? И как эти сюжеты рождаются?
Да, я пишу в жанре фэнтези и выбрал этот жанр потому, что он даёт мне наибольшую свободу самовыражения. Фэнтези – это жанр, где персонажей можно поместить в любые условия, даже в те, которые нарушают привычные законы физики, тем самым полностью раскрыть задумку произведения.
Если взять сюжет всей книги, то обычно всё начинается с главного героя. Сперва я продумываю психологический портрет персонажа, вокруг которого будут крутиться события в книге, а затем уже на этой основе придумываю завязку и развязку книги. Когда я начинаю писать книгу, я уже знаю, как она начнётся и чем она закончится, однако отдельные эпизоды, которые продвигают повествование, рождаются прямо в процессе написания, их я по большей части выдумываю на ходу. Нередко к развязке я прихожу совсем не так, как изначально планировал просто потому, что по ходу написания книги постоянно приходят идеи получше. Можно даже сказать, зачастую сюжет сам ведёт меня, как автора, а я просто следую за ним. Благодаря такому подходу повествование выходит очень живым и естественным.
Наверно каждый, кто решается на написание книги, старается найти собственный стиль изложения. Насколько тебе удалось избежать подражания другим авторам?
Поиск собственного стиля – задача непростая. Как показывает практика, единственный способ выработать свой уникальный авторский стиль, это просто писать, писать, не прекращая. Разумеется, прочитанные произведения других авторов влияют на мой стиль написания, но мой писательский опыт помогает постепенно перерасти подсознательные попытки подражать кому-либо и писать именно в таком стиле, который наиболее близок лично мне. Вдобавок стиль очень тесно связан с атмосферой книги и может немного меняться в зависимости от того, делается ли приоритет на динамичности повествования или же на попытке побудить читателя к философским размышлениям.
Есть ли у тебя кумиры среди литературных авторов? Чем они тебя „цепляют“?
Если говорить про кумиров, то, наверное, будет лучше назвать сразу трёх авторов, каждый из которых повлиял на меня, как на писателя, по своему.
Фёдор Михайлович Достоевский повлиял на меня больше остальных. Он показал мне, сколь ценна может быть литература и сколь сильно она способна повлиять на формирование личности. Из его творчества я почерпнул любовь к проработке внутреннего мира персонажа и внедрению самых разных идей для размышления о смысле жизни.
Алексей Пехов – писатель фэнтези, чьи книги подали мне пример того, как стоит строить по-настоящему живое повествование и чему следует уделять внимание при написании книги, чтобы она читалась легко и интересно.
Макс Фрай – писатель фэнтези, чьи книги больше других научили меня грамотному построению монологов, а также диалогов между персонажами. К тому же это был первый автор фэнтези жанра, чья литература меня по-настоящему заинтересовала в подростковом возрасте.
Допустим, тебе нужно дать короткую характеристику своим книгам, чтобы привлечь читателя. Что бы ты сказал?
Все три мои книги немало отличаются друг от друга. В каждой имеется свой главный герой с отличным от прочих характером и глубоко проработанным внутренним миром. Каждая книга создаёт своё отдельное настроение при прочтении. И события, и преподносимые идеи в каждой из книг тесно переплетены с мировоззрением главного героя, что делает каждое произведение ещё более выразительным и интересным для прочтения.
Первая книга – история, где главным героем выступает утративший веру в жизнь юноша, всю свою сознательную жизнь посвятивший безуспешным попыткам вернуть своих погибших родителей. Всё повествование пропитано отчаянными поисками места в мире и вопросами смысла жизни. Вторая книга – где главная героиня девушка, уже испытанная судьбой, но всё ещё поддерживаемая верой в идею, ради которой готова пойти на всё. Сюжет ведёт её не только сквозь житейские невзгоды, но и сталкивает со сверхъестественными событиями. И там, и там девушка должна проявить стойкость и смекалку, чтобы доказать верность своей идее.
Третья книга рассматривает власть эмоций и ощущений. Главная героиня, которая избрала своим жизненным кредо верность своим желаниям и стремлению немедленно исполнить их любой ценой. В своём путешествии в чужое королевство она столкнётся с подлостью и ложью в их истинных проявлениях и будет вынуждена преодолеть себя и обуздать свои противоречивые чувства, чтобы достичь желанной цели.
Хотя каждая из трёх моих книг рассказывает отдельную уникальную историю, всё они имеют общий сюжет, который развивается по ходу серии. Однако каждую книгу можно прочитать отдельно от остальных частей серии, они написаны таким образом, чтобы читатель мог начать знакомство с моим творчеством с любого из произведений. Всего серия будет состоять из пяти книг. Четвёртая уже в процессе саморедактирования, а пятая написана в черновом варианте и пока что ждет своего часа.
Если говорить о целевой аудитории, то кому, как тебе кажется, в первую очередь, было бы интересно прочесть твои книги?
Полагаю, в первую очередь мои книги рассчитаны на молодых людей возраста 16-25, однако могут показаться интересными любителям фэнтези любых возрастов. Также в книгах подаются разные идеи для размышления, которые тоже могут быть интересны любым поколениям, но в первую очередь ориентированы на молодёжь.
Я пишу книги с расчётом на то, что их будет интересно не только читать, но и перечитывать. На поверхности их лежит сюжет, чуть глубже психологически-философская составляющая, а на самой глубине метафоры, олицетворяющие борьбу за важные каждому человеку ценности и поиск ответов на вечные вопросы.