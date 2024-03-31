ГРАФИКА | Налог на подслащенные напитки в Эстонии. Почему дорожает сладкая жизнь?

Аргументация в пользу введения налога на подслащенные напитки представляет собой логически обоснованный шаг, опирающийся на обширный международный опыт и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Министерство социальных дел Эстонии признает важность этих аргументов и использует их для обоснования своей позиции.

Так налоги на подслащенные напитки уже введены в более чем ста странах мира, включая Бельгию, Францию, Великобританию, Италию, Польшу, Нидерланды и Португалию. Также подобные меры применяются в соседних странах, таких как Финляндия и Латвия.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения рекомендует использование налогов на напитки с высоким содержанием сахара как эффективный инструмент для снижения распространения ожирения и хронических заболеваний. Такие меры, по мнению организации, должны с одной стороны, снижать факторы риска неинфекционных заболеваний, к числу которых относится ожирение, а с другой - способствовать более широкому распространению практик, укрепляющих здоровье.

Министерство социальных дел Эстонии отмечает, что решение проблем со здоровьем является приоритетным моментом в данном предложении по налогообложению. Согласно данным ведомства