84-летний водитель сбил 12-летнего мальчика, ребенок получил серьезные травмы

Сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в четверг в 16:35.

„По предварительным данным, 84-летний мужчина заезжал на парковочное место, когда сбил ребенка“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Pärnu Postimees написал вчера, что мужчина сбил мальчика несколько раз. Однако полиция опровергает это утверждение. „На основании данных, собранных на данный момент, утверждения о том, что мужчина неоднократно наезжал на мальчика, не соответствуют действительности“, - сказала Лойде.

„Сотрудники полиции побеседовали с самим водителем и свидетелем на месте, который рассказал, что мужчина слегка продвинул машину вперед, чтобы освободить мальчика из-под машины. При этом он не наехал на мальчика“.

Скорая помощь доставила мальчика в больницу с тяжелыми травмами.

„Когда приехала полиция, водитель, вызвавший аварию, находился на месте происшествия и дал свои первые показания о случившемся“, - добавила Лойде, опровергая опубликованное в Pärnu Postimees утверждение о том, что мужчина скрылся с места происшествия.

Водитель был трезв.

Точные обстоятельства происшествия выясняются, полиция возбудила уголовное дело.

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