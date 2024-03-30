В воскресенье Эстония переходит на летнее время. Не забудьте перевести часы

Эстония переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. Нужно перевести время на час вперед в 3 часа ночи 31 марта.

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября. Летнее время введено, чтобы лучше использовать светлое время суток, но критики говорят, что сдвиг времени может быть вредным для здоровья. Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перехода на летнее время, но большинство стран-членов пока не одобряют это решение.