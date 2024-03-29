ВИДЕО | Тревожный вечер в Мустамяэ. Агрессивный мужчина устроил дебош на заправке и напал на полицейского

Сегодня около 16:50 в Центр тревоги поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины на заправке Circle K на улице J. Sütiste tee в Таллинне.

На сообщение сразу же отреагировали сотрудники охранного предприятия, а также полиция и муниципальная полиция.

"Охранники и сотрудники муниципальной полиции применили газ, чтобы взять мужчину под контроль, но он стал еще более агрессивным и попытался сбежать, когда сотрудники охранного предприятия пытались задержать его на улице“, - рассказала Леана Лойде, специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны.

На видео читателя Delfi видно, как мужчину задерживают уже на другой стороне улицы, примерно в 300 метрах от заправки.

„Мужчина оказал сопротивление полицейским, ударив одного из патрульных полицейских“, - отметила Лойде.

Нападавшим оказался 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. „Мужчина задержан в качестве подозреваемого и доставлен в отделение полиции“, - добавила Лойде.