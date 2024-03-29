Не только коды. Жители стали передавать мошенникам свои платежные карты(8)
Все чаще поступают сведения от клиентов, которых уговорили доверить злоумышленникам свои платежные карты и их PIN-коды. Мошенникам, которые выдают себя за "экспертов безопасности" или "сотрудников полиции", удается убедить людей, что платежные карты надо передать для утилизации или экспертизы. Об этом предупреждает Swedbank.
Уже сообщалось, что некоторое время назад появился новый вид мошенничества, когда жители доверялись фальшивым полицейским или "сотрудникам государственных служб безопасности", которые выманивали у населения наличные деньги. Поддавшись на уговоры о том, что наличные деньги надо передать "на надежное хранение" или что они предназначены "для потребностей расследования", чтобы якобы раскрыть "незаконные действия", клиенты сами передавали их в руки злоумышленников. Сейчас к этому виду мошенничества добавляется новый подвид, когда вместо наличных денег злоумышленникам передают платежные карты и их PIN-коды.
Как подчеркивает Анита Кивкуцане, руководитель отдела предотвращения и расследования финансовых преступлений Swedbank: "Доверчивость людей по отношению к чужакам удивительна. Мы по привычке считаем, что свои деньги мы бы никогда не передали ни одному незнакомому человеку, но стоит кому-то выдать себя за "следователя", и мы этой привычке больше не доверяем. Анализируя эти преступления, мы видим, что в тех случаях, когда таким клиентам необходима связь с банковскими сотрудниками (например, для снятия наличных денег в филиале), общими силами удается убедить их относиться критически к подобным "призывам". Но, к сожалению, мошенники вечно придумывают что-то новое. Выманивая у клиента платежную карту с ее данными и PIN-кодом доступа, мошенники получают полную свободу действий, чтобы распоряжаться деньгами клиента. Подобную карту, полученную мошенническим путем, невозможно заблокировать, пока не получены сообщения о факте мошенничества. И, к сожалению, мы об этом узнаем только тогда, когда сам клиент понимает последствия своих действий, увидев на счету нехватку денег".
Одна из причин, которая затрудняет предотвращение случаев мошенничества, – к сожалению, в том числе предоставление недостоверной информации сотрудникам банка. Общение с мошенниками зачастую оказывает на клиентов влияние, находясь под которым, они не дают чистосердечных ответов на задаваемые банковскими сотрудниками вопросы. Предоставление точной информации и по возможности быстрые действия имеют очень большое значение для выяснения ситуации и для попыток ограничить дальнейшие действия мошенников.
Наиболее частые причины того, что платежные карты передаются мошенникам:
• действие платежной карты остановлено, поскольку произошла "попытка мошенничества" и ее следует передать/отправить "на утилизацию";
• платежная карта нуждается в "экспертизе безопасности";
• платежную карту надо отправить "курьером".
Во всех случаях вместе с передачей карты необходимо также разгласить PIN-коды платежной карты.
Swedbank напоминает:
клиентам нельзя передавать платежные карты в руки других людей. Даже, например, при покупке в магазине продавец должен обеспечить доступность платежного терминала на таком расстоянии, чтобы клиент сам мог осуществить платеж, а не отдать платежную карту в руки продавца;
если у банка или клиента возникают сомнения в безопасности платежной карты, ее следует незамедлительно заблокировать (это клиент делает или сам в мобильном приложении / интернет-банке Swedbank). Одновременно заказывается новая платежная карта;
Платежные карты никогда не отправляются с курьером – новую платежную карту клиент сам получит или в своем почтовом ящике, или в банковском филиале;
платежная карта не действует, пока клиент сам ее не активирует. Поэтому даже в том случае, если кто-то вынул бы платежную карту из почтового ящика, в этот момент она была бы еще не действующей;
государственные правоохранительные органы для потребностей расследования не используют персональные финансовые средства людей, платежные карты; ни наличные деньги, ни доступ к банкоматам с помощью банковских карт людей;
очень критически воспринимайте любые призывы незнакомых людей, особенно если они относятся к вещам, выходящим за рамки повседневных. Все, что связано с деньгами, платежными картами, устройствами, персональными данными человека, не должно разглашаться / попадать в распоряжение других людей;
при получении подобных призывов незамедлительно свяжитесь со своим банком и хотя бы постарайтесь получить мнение из альтернативного источника информации.