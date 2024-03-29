Не только коды. Жители стали передавать мошенникам свои платежные карты

Уже сообщалось, что некоторое время назад появился новый вид мошенничества, когда жители доверялись фальшивым полицейским или "сотрудникам государственных служб безопасности", которые выманивали у населения наличные деньги. Поддавшись на уговоры о том, что наличные деньги надо передать "на надежное хранение" или что они предназначены "для потребностей расследования", чтобы якобы раскрыть "незаконные действия", клиенты сами передавали их в руки злоумышленников. Сейчас к этому виду мошенничества добавляется новый подвид, когда вместо наличных денег злоумышленникам передают платежные карты и их PIN-коды.

Как подчеркивает Анита Кивкуцане, руководитель отдела предотвращения и расследования финансовых преступлений Swedbank: "Доверчивость людей по отношению к чужакам удивительна. Мы по привычке считаем, что свои деньги мы бы никогда не передали ни одному незнакомому человеку, но стоит кому-то выдать себя за "следователя", и мы этой привычке больше не доверяем. Анализируя эти преступления, мы видим, что в тех случаях, когда таким клиентам необходима связь с банковскими сотрудниками (например, для снятия наличных денег в филиале), общими силами удается убедить их относиться критически к подобным "призывам". Но, к сожалению, мошенники вечно придумывают что-то новое. Выманивая у клиента платежную карту с ее данными и PIN-кодом доступа, мошенники получают полную свободу действий, чтобы распоряжаться деньгами клиента. Подобную карту, полученную мошенническим путем, невозможно заблокировать, пока не получены сообщения о факте мошенничества. И, к сожалению, мы об этом узнаем только тогда, когда сам клиент понимает последствия своих действий, увидев на счету нехватку денег".