"Отличный подарок к праздникам": Elron отправил на линию один поезд вместо обещанных двух, продав по два билета на каждое место

"Отправление должно было обслуживаться двумя поездами, на оба поезда продавались билеты первого класса. Однако на Балтийский вокзал прибыл только один поезд“, - описал ситуацию читатель Delfi Ärileht. "Это вызвало большую путаницу - билеты в первый класс были распроданы, но не все смогли сесть, потому что билеты были проданы дважды“, - сказал он.