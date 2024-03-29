Заплатить за ошибку: скоро в Эстонии должна заработать система страхования пациентов. Чем она поможет?(4)
Без преувеличения можно сказать, что врачебная помощь – одна из базовых потребностей каждого человека. Время от времени в ней нуждаются все. Когда эта помощь дает сбои, под угрозой оказываются здоровье и жизнь человека. В Эстонии часто жалуются на некачественно проведенное лечение или и вовсе его отсутствие. И, по сути, столкнувшись с такой проблемой, человек остается один на один с ней. Добиться справедливости – сложно. Экспертная комиссия при Минсоцдел ущерб не компенсирует. И много лет была надежда исключительно на Фонд страхования от врачебных ошибок – который нам долго обещали, который многие ждали-ждали, и вот, кажется, дождались!
Закон об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг был принят 13 апреля 2022 года и вступит в силу 1 июля 2024 года. Согласно этому закону, который должен облегчить людям получение компенсаций за врачебные ошибки, больницы и другие лечебные учреждения должны заключить договор страхования ответственности (так называемое страхование пациента) не позднее, чем в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, а именно – к 1 августа 2024 года.
Соответственно, для пациентов система начнет действовать не позднее 2 августа этого года. Чем быстрее медучреждение заключит договор, тем раньше пациент сможет обратиться к страховой фирме с требованием компенсации.
Задним числом нельзя
„При подозрении на медицинскую ошибку и намерении востребовать денежное возмещение пациент может обратиться к страховщику, с которым заключен договор в учреждении здравоохранения, где произошла возможная врачебная ошибка. Фирма оценивает, является ли это страховым случаем, т. е. такой ошибкой, которой, вероятно, можно было бы избежать. Рассмотрением дела и возмещением ущерба занимается страховая фирма“, – говорит Хели Палусте, руководитель отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел.
Если пациент не согласится с решением страховщика, он может обратиться в комиссию по примирению, которая будет создана при Департаменте здоровья.
Ходатайствовать о компенсации можно будет за случаи нанесения пациенту вреда, произошедшие начиная с 1 июля 2024 года. До тех пор у пациента есть право требовать компенсацию за ущерб непосредственно у медицинского учреждения или через суд.
Весомый аргумент в суде
При желании можно получить оценку экспертной комиссии по качеству медицинских услуг. Комиссия не имеет возможности обязать врача или медучреждение возместить пациенту ущерб, но ее оценка будет весомым доказательством в суде.
В последнее время в комиссию поступает до 200 жалоб в год. В 2023 году было рассмотрено 164 заявления. Недочеты были установлены в 38 случаях, в т. ч. медицинские ошибки в 28 случаях. В 10 случаях жалобу посчитали частично обоснованной (недочеты в документации, некорректное общение с пациентом и т. п. ). Больше всего жалоб поступило на работу врачей скорой помощи, стоматологии, хирургии, семейной медицины, общей врачебной помощи в тюрьмах, ортопедии.
Только в четырех случаях заявители обратились в комиссию для повторного рассмотрения дела.
Обращение в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг бесплатное. Решение комиссии нельзя оспорить. Если пациент с ним не согласен, он может за свой чет обратиться к другим медицинским экспертам.
После вступления нового закона в силу экспертная комиссия прекратит свою деятельность. Однако заявления комиссия принимает вплоть до 30 июня 2024 года. Их рассмотрение должно занять не более четырех месяцев.
Комментарий: Март Йессе, руководитель Союза страховых обществ Эстонии
В связи с этим законом возникает множество вызовов. Сначала необходимо, чтобы услугу начали предлагать несколько страховщиков, и на рынке возникла реальная конкуренция. На данный момент есть основания предполагать, что на начальном этапе услугу будут предлагать 2–3 страховые фирмы. Будем надеяться, что через какое-то время их прибавится.
Однако есть проблема, связанная со вступлением закона в силу и предусмотренным переходным периодом с 1 июля. На сегодняшний день очевидно, что переходный период в один месяц – нереалистичен. Независимо от того, будут ли предлагать услугу два или три страховщика, посреди лета нерационально большую административную нагрузку (ради заключения договоров) ощутят все – как поставщики медицинских услуг, так и страховые фирмы. Таким образом, очевидно, возникнет ситуация, когда закон будет действовать, но на практике он не будет исполнен.
Вместе с Министерством социальных дел мы ищем решение проблемы. Мы обсудим возможности более плавного запуска закона на этой неделе. Будет ли сделана отсрочка вступления закона в силу на несколько месяцев или будет продлен переходный период, выяснится в течение некоторого времени. Конечно, окончательное слово остается за Рийгикогу, который до вступления закона в силу также должен проголосовать за поправки к нему.
Можно перечислить другие проблемы, но для начала необходимо реально ввести закон в действие, и только тогда возникнут вопросы о возмещении ущерба.
Безусловно, требований о компенсаций будет больше, чем было до сих пор сделано непосредственно поставщикам медицинских услуг. Это нормально, поскольку возмещение всегда легче получить от профессионального участника рынка страхования. В то же время я уверен, что качество эстонской медицины – очень хорошее, и сектор здравоохранения не будет перегружен требованиями клиентов.
Здесь следует сразу сказать, что большая часть предъявляемых требований, как ожидается, не будет удовлетворена. Такая ситуация везде, и нет причин предполагать, что в Эстонии это будет как-то иначе. У людей ожидания от системы здравоохранения всегда очень высоки. Но и при наибольших усилиях и применении новейших методов лечения не всегда удается достичь желаемого результата. Однако это не означает, что врач или иной поставщик медицинских услуг должен нести за это ответственность и финансовую нагрузку.
Ответственность врача применяется только в том случае, если медицинская услуга была оказана на уровне ниже, чем обычно ожидалось от врачебной науки. Например, если после операции у вас болит живот, это не означает, что что-то пошло не так. Это только один из естественных симптомов, сопровождающих выздоровление человека после лечебной процедуры.
Конечно, будут и случаи, когда медицинская ошибка действительно сделана и возникает ущерб, и именно для таких случаев предусмотрена страховка ответственности за услуги здравоохранения. Согласно зарубежной статистике, таких случаев может быть нескольких сотен в год, большинство из которых связаны со стоматологией.
Комментарий: Алина Тереп, семейный врач, член правления Союза семейных врачей Эстонии
Возможность страхования ответственности при профессиональной деятельности в сфере медицинских услуг была и ранее.
По личному опыту скажу, что в основном была необходимость защититься от возможных денежных претензий со стороны Кассы здоровья – например, за некорректно выданный лист по нетрудоспособности, некорректно заявленную скидку на рецептурные лекарства и т. д.
Я не вижу никакого влияния новой системы на отношения врач-пациент непосредственно во время лечебного процесса. Но я вижу благоприятное влияние на лечебный процесс в общем.
Прежде всего, финансовая защита для медицинского учреждения дает возможность для более прозрачного и полного расследования возможных медицинских ошибок. Подобная работа над ошибками позволяет уберечь себя от повторения в будущем. Пострадавший же пациент получает компенсацию.
Да, я не испытываю иллюзий: медицинские ошибки есть и будут. Но мы можем минимизировать нанесённый ущерб и уменьшить вероятность повторения ошибки.
Да, в народе жалуются на врачей. Однако в большинстве случаев пациент эту жалобу никуда не передает: не верит, что что-то улучшится, не видит для себя мотивации – вероятность получения компенсации мала. И поэтому негатив (оправданный и неоправданный) передается на просторах интернета или в личном общении.
Не всегда пострадавшей стороной является пациент. Врач может стать жертвой травли со стороны пациента или его родственников. За мою не столь долгую практику был случай жалобы со стороны пациента на меня. В ответе на жалобу я привела ссылки на имеющиеся руководства лечения. Пациент подобным ответом не удовлетворился и продолжил присылать письма оскорбительного содержания. Я неоднократно рекомендовала обратиться в экспертную комиссию. Все закончилось, когда комиссия признала назначенное мною лечение соответствующим нынешним практикам, то есть меня оправдали.
Поэтому выстраивание системы страхования, а значит – и всего процесса подачи жалоб – уменьшит количество беспочвенных обвинений и улучшит отношения врача и пациента.
Я не вижу особых проблем, с которыми придется столкнуться врачам или пациентам при вступлении нового закона в силу. Врачи и сейчас отвечают на запросы, в том числе и жалобы, как со стороны пациентов, так и других партнеров.
Для пациента все станет просто, поскольку его действия будут прописаны. Наверное, в скором времени увидим больше поставщиков услуг страхования, которые предлагают возможность страхования ответственности при профессиональной деятельности, а предлагаемые ими полисы страхования будут еще более детально прописаны.
Как обратиться в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг? (только до 30.06.2024)
Надо отправить заявление по адресу: Суур-Амеэрика, 1, 10122, Таллинн, или на по э-почту info@sm.ee. Письмо должно быть подписано вручную или электронно, если вы отправляете его по электронной почте.
В заявлении разъясните суть проблемы, а также добавьте:
• контактные данные (имя, номер телефона и адрес электронной почты или почтовый адрес);
• данные медработникаили лечебного учреждения, оказывавшего медицинскую услугу, место оказания медицинской услуги;
• согласие пациента (с подписью) использовать данные о его состоянии здоровья, необходимые для выяснения обстоятельств, касающихся его заявления.
За что можно будет требовать компенсацию? (С 1 июля 2024 г.)
По закону возмещают ущерб, возникший в результате следующих обстоятельств:
• проведение или невыполнение диагностики, лечения или иного аналогичного действия, при условии, что при оказании медицинских услуг с обычно ожидаемой тщательностью на общем уровне медицинской науки ущерб, скорее всего, был бы предотвращен;
• в ходе диагностики, лечения или иных аналогичных действий была получена инфекция, при условии, что при оказании медицинских услуг с обычно ожидаемой тщательностью на общем уровне медицинской науки ущерб, скорее всего, был бы предотвращен;
• повреждение, возникшее при транспортировке пациента поставщиком медицинских услуг;
• неисправность прибора, использованного в ходе диагностики, лечения или иных аналогичных действий;
• неправильный препарат или ошибочная дозировка лекарственного средства, введенная пациенту в ходе оказания медицинских услуг, или если лекарство стало непригодным из-за действия или бездействия поставщика медицинских услуг, а также иное неправильное использование лекарственного средства;
• нарушение поставщиком медицинских услуг обязательства по документированию;
• нарушение организационных обязательств при оказании таких медицинских услуг, которые напрямую связаны с постановкой или невыполнением диагностики, лечением или иным аналогичным действием.
Что будут компенсировать? (С 1 июля 2024 г.)
Пациент сможет ходатайствовать о компенсации, размер которой – не более 100 000 евро на правомочное лицо и 300 000 евро на страховой случай.
Возмещать будут имущественный ущерб, обусловленный страховым случаем:
• расходы на лечение, в том числе расходы на лекарства;
• расходы, возникшие в связи с увеличением потребностей пациента, в том числе расходы на вспомогательные средства и медицинское оборудование;
• ущерб, причиненный частичной или отсутствующей трудоспособностью или временной нетрудоспособностью;
• расходы на похороны;
• другой имущественный ущерб.
• Будут возмещать также неимущественный ущерб в размере следующих страховых сумм:
• в случае легкого вреда здоровью или телесного повреждения средней тяжести – до 500 евро;
• в случае причинения тяжелого вреда здоровью или телесного повреждения средней тяжести – до 2000 евро;
• в случае тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения – до 5000 евро;
• в случае очень тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения – до 15 000 евро;
• в случае особо тяжкого вреда здоровью или телесного повреждения или смерти – до 30 000 евро.
• В случае незначительного ущерба здоровью или телесного повреждения возмещение не выплачивается.