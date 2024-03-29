Заплатить за ошибку: скоро в Эстонии должна заработать система страхования пациентов. Чем она поможет?

В последнее время в комиссию поступает до 200 жалоб в год. В 2023 году было рассмотрено 164 заявления. Недочеты были установлены в 38 случаях, в т. ч. медицинские ошибки в 28 случаях. В 10 случаях жалобу посчитали частично обоснованной (недочеты в документации, некорректное общение с пациентом и т. п. ). Больше всего жалоб поступило на работу врачей скорой помощи, стоматологии, хирургии, семейной медицины, общей врачебной помощи в тюрьмах, ортопедии.

При желании можно получить оценку экспертной комиссии по качеству медицинских услуг. Комиссия не имеет возможности обязать врача или медучреждение возместить пациенту ущерб, но ее оценка будет весомым доказательством в суде.

Ходатайствовать о компенсации можно будет за случаи нанесения пациенту вреда, произошедшие начиная с 1 июля 2024 года. До тех пор у пациента есть право требовать компенсацию за ущерб непосредственно у медицинского учреждения или через суд.

Если пациент не согласится с решением страховщика, он может обратиться в комиссию по примирению, которая будет создана при Департаменте здоровья.

„При подозрении на медицинскую ошибку и намерении востребовать денежное возмещение пациент может обратиться к страховщику, с которым заключен договор в учреждении здравоохранения, где произошла возможная врачебная ошибка. Фирма оценивает, является ли это страховым случаем, т. е. такой ошибкой, которой, вероятно, можно было бы избежать. Рассмотрением дела и возмещением ущерба занимается страховая фирма“, – говорит Хели Палусте, руководитель отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел.

Соответственно, для пациентов система начнет действовать не позднее 2 августа этого года. Чем быстрее медучреждение заключит договор, тем раньше пациент сможет обратиться к страховой фирме с требованием компенсации.

Закон об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг был принят 13 апреля 2022 года и вступит в силу 1 июля 2024 года. Согласно этому закону, который должен облегчить людям получение компенсаций за врачебные ошибки, больницы и другие лечебные учреждения должны заключить договор страхования ответственности (так называемое страхование пациента) не позднее, чем в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, а именно – к 1 августа 2024 года.

Можно перечислить другие проблемы, но для начала необходимо реально ввести закон в действие, и только тогда возникнут вопросы о возмещении ущерба.

Вместе с Министерством социальных дел мы ищем решение проблемы. Мы обсудим возможности более плавного запуска закона на этой неделе. Будет ли сделана отсрочка вступления закона в силу на несколько месяцев или будет продлен переходный период, выяснится в течение некоторого времени. Конечно, окончательное слово остается за Рийгикогу, который до вступления закона в силу также должен проголосовать за поправки к нему.

Однако есть проблема, связанная со вступлением закона в силу и предусмотренным переходным периодом с 1 июля. На сегодняшний день очевидно, что переходный период в один месяц – нереалистичен. Независимо от того, будут ли предлагать услугу два или три страховщика, посреди лета нерационально большую административную нагрузку (ради заключения договоров) ощутят все – как поставщики медицинских услуг, так и страховые фирмы. Таким образом, очевидно, возникнет ситуация, когда закон будет действовать, но на практике он не будет исполнен.

В связи с этим законом возникает множество вызовов. Сначала необходимо, чтобы услугу начали предлагать несколько страховщиков, и на рынке возникла реальная конкуренция. На данный момент есть основания предполагать, что на начальном этапе услугу будут предлагать 2–3 страховые фирмы. Будем надеяться, что через какое-то время их прибавится.

После вступления нового закона в силу экспертная комиссия прекратит свою деятельность. Однако заявления комиссия принимает вплоть до 30 июня 2024 года. Их рассмотрение должно занять не более четырех месяцев.

Обращение в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг бесплатное. Решение комиссии нельзя оспорить. Если пациент с ним не согласен, он может за свой чет обратиться к другим медицинским экспертам.

Безусловно, требований о компенсаций будет больше, чем было до сих пор сделано непосредственно поставщикам медицинских услуг. Это нормально, поскольку возмещение всегда легче получить от профессионального участника рынка страхования. В то же время я уверен, что качество эстонской медицины – очень хорошее, и сектор здравоохранения не будет перегружен требованиями клиентов.

Здесь следует сразу сказать, что большая часть предъявляемых требований, как ожидается, не будет удовлетворена. Такая ситуация везде, и нет причин предполагать, что в Эстонии это будет как-то иначе. У людей ожидания от системы здравоохранения всегда очень высоки. Но и при наибольших усилиях и применении новейших методов лечения не всегда удается достичь желаемого результата. Однако это не означает, что врач или иной поставщик медицинских услуг должен нести за это ответственность и финансовую нагрузку.

Ответственность врача применяется только в том случае, если медицинская услуга была оказана на уровне ниже, чем обычно ожидалось от врачебной науки. Например, если после операции у вас болит живот, это не означает, что что-то пошло не так. Это только один из естественных симптомов, сопровождающих выздоровление человека после лечебной процедуры.

Конечно, будут и случаи, когда медицинская ошибка действительно сделана и возникает ущерб, и именно для таких случаев предусмотрена страховка ответственности за услуги здравоохранения. Согласно зарубежной статистике, таких случаев может быть нескольких сотен в год, большинство из которых связаны со стоматологией.

Комментарий: Алина Тереп, семейный врач, член правления Союза семейных врачей Эстонии

Возможность страхования ответственности при профессиональной деятельности в сфере медицинских услуг была и ранее.

По личному опыту скажу, что в основном была необходимость защититься от возможных денежных претензий со стороны Кассы здоровья – например, за некорректно выданный лист по нетрудоспособности, некорректно заявленную скидку на рецептурные лекарства и т. д.