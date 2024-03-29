20 лет в НАТО. Эстония стала членом альянса, потому что Россия в то время считалась партнером. "Это было временное окно - мы им воспользовались"

„Было время, когда членство в НАТО было совсем не очевидным“, — говорит канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, который поступил на работу в МИД всего за несколько месяцев до вступления Эстонии в НАТО 29 марта 2004 года. "Возникло чувство, что наконец-то we’ve made it (мы сделали это - ред.) - ощущение завершения истории“, - отмечает он.