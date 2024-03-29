29.03.2024, 09:50
20 лет в НАТО. Эстония стала членом альянса, потому что Россия в то время считалась партнером. "Это было временное окно - мы им воспользовались"(30)
ФОТО: | EPA/Scanpix
Ровно 20 лет назад Эстония стала членом НАТО. Оглядываясь назад, это может показаться само собой разумеющимся, но на самом деле ни само присоединение, ни получение Эстонии настоящей военной защиты не дались легко. Последнее вообще потребовало двух десятилетий последовательной работы и революционных изменений в мышлении союзников.
„Было время, когда членство в НАТО было совсем не очевидным“, — говорит канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, который поступил на работу в МИД всего за несколько месяцев до вступления Эстонии в НАТО 29 марта 2004 года. "Возникло чувство, что наконец-то we’ve made it (мы сделали это - ред.) - ощущение завершения истории“, - отмечает он.