Во время весенних праздников случаются отравления как красителями для яиц, так и садовыми химикатами

Во время Пасхи на инфолинию по вопросам отравлений 16662 часто звонят в случаях, когда ребенок положил в рот или проглотил краситель, предназначенный для окраски яиц. «Например, к нам обратилась обеспокоенная мама, ребенок которой накануне съел вместе с конфетами зеленую красящую таблетку, которую растворяют в воде для окраски яиц. После этого ночью ребенок спал беспокойно, он мучала тошнота и утром его вырвало", - описала один случай руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.

"Не стоит слишком бояться красителей для яиц, поскольку в основном это пищевые красители, и пробование их на вкус не вызывает острого отравления", сказала Одер. Раздражение желудочно-кишечного тракта и кожи является основной жалобой на здоровье при проглатывании пищевого красителя. В этом случае ребенку необходимо прополоскать рот и предложить выпить воды для разбавления красящего вещества. Возможно, у ребенка развивается аллергическая реакция на краситель.

"Определенно стоит избегать украшения яиц другими веществами, не предназначенными для этой цели – например зеленкой, ярко-зеленый цвет которой привлекателен для окраски яиц, но при попадании в рот, на кожу или в глаза она может вызвать сильное раздражение", указала Одер на один из источников опасности при неправильном выборе красителя. "Например, был случай, когда годовалый ребенок схватил флакончик зеленки и вылил ее содержимое себе в рот и на кожу. Мама ребенка, позвонившая на инфолинию, переживала, есть ли риск отравления и нужно ли немедленно бежать в ЭМО", - описала один случай Одер.

Бриллиантовая зеленый (зеленка) – это раствор на спиртовой основе, который раздражает слизистые оболочки. Поэтому при случайном проглатывании данной вещества вместо срочной госпитализации следует прополоскать рот и кожу, дать прохладное питье и еду, и провести оценку самочувствия ребенка.