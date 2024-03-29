Bесенняя уборка улиц будет эффективнa только при использовании правильных методов(2)
Ежегодная весенняя уборка улиц будет эффективной только при использовании правильных методов, которые не нанесут вреда ни здоровью людей, ни окружающей среде.
"Хотя качество воздуха в Эстонии в целом хорошее, весной качество городского воздуха значительно ухудшается. В этом играют свою роль и слишком поздно начатые уборочные работы и неправильные методы уборки улиц", - говорит советник отдела атмосферного воздуха Министерства климата Реэт Пруул. "Например, предварительное увлажнение пыли перед уборкой помогает уменьшить количество летающих в воздухе частиц и препятствует их распространению", - советует она.
Взрослый человек вдыхает до 10 миллионов мелких частиц за один раз, но в загрязненном воздухе это количество таких частик может быть значительно больше. Особенно опасны частицы размером менее 2,5 микрометра, потому что они могут пролетать на большие расстояния и оставаться в воздухе на длительное время. Попадая в кровоток и проникая в организм, они могут вызывать серьезно навредить здоровью, став причиной инфаркта, инсульта и заболевания легких.
"Каждой весной мы получаем сигналы о том, что в отдельных местах используются воздуходувки для листьев под предлогом уборки пыли. Использование воздуходувки для таких целей запрещено. Пыль просто перегоняют с одного места в другое и она поднимается в воздух, где смешивается с выхлопными газами и мелкими частицами, образуя еще более опасный для здоровья коктейль", - поясняет Пруул.
Увидев использование воздуходувки для уборки пыли, следует уведомить местное самоуправление и в столице Таллинне Муниципальную полицию, которая имеет право осуществлять контроль за уборкой в соответствии с действующими правилами об общественном порядке.
"Местные самоуправления должны инвестировать в уборку улиц и использовать для этого эффективные методы, которые уменьшают загрязнение воздуха и защищают здоровье жителей, - подчеркивает Пруул. - Кроме того, каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы в городской среде было меньше пыли. Например, своевременно поменять шины на летние, предпочесть при возможности велосипед, прогулку или общественный транспорт автомобильным поездкам. Так будет меньше выхлопных газов и меньше мелких частиц".
"Весенние эпизоды пыли во многом вызваны распылением частиц покрытия дорог, изношенных за прошедшую зиму, - подтверждает и руководитель группы анализа данных по воздуху и климату Эстонского центра исследований окружающей среды Марек Маазикметс. - Автомобилистам, которые ездят в основном в городе, определенно стоит подумать, действительно ли им нужны шипованные шины для ежедневных поездок. В различных исследованиях было выявлено, что помимо большего загрязнения воздуха использование шипованных шин значительно изнашивает покрытие дороги и может уменьшить плановый срок службы покрытия почти на половину".
Если у человека есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, гуляет с детьми, занимается бегом или другой активной деятельностью, рекомендуется избегать дорог с интенсивным движением транспорта. Кроме того, цветение растений, включая деревья, также может вызывать серьезные проблемы со здоровьем для астматиков, например, сейчас цветет ольха. С данными качества воздуха, включая уровень пыльцы, можно ознакомиться на веб-сайте https://õhuseire.ee, в Таллинне также в фойе министерства (Суур-Америка 1, Таллинн) и на станции по мониторингу воздуха на улице Лийвалайа.