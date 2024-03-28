В ночь на пятницу через Эстонию пройдет облако пыли из Сахары. Не попадите под дождь!

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что облако пыли из Сахары в ночь на пятницу будет проходить через Эстонию, а к утру сместится уже на Южную Финляндию и Петербург.

Кийтсак заверил, что облако не представляет опасности для качества воздуха в прилегающем к поверхности земли слое атмосферы.

В ночь на пятницу, начиная с Южной Эстонии, будет двигаться и зона осадков, дожди будут распространяться постепенно в северном направлении. Дождь очистит воздух, но из-за пыли он может быть немного грязноватым.

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