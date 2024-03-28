28.03.2024, 20:06
ВИДЕО | Кая Каллас призвала Isamaa отказаться от политических игр и не путать городской уровень с государственным
„Я надеюсь, что они (Isamaa – ред.) одумаются и не будут играть в такие политические игры“, - сказала премьер-министр Кая Каллас о действиях оппозиционной партии Isamaa.
Сегодня руководство таллиннского отделения партии Isamaa обсудило свои планы в связи с предстоящими коалиционными переговорами по поводу формирования новой правящей коалиции в столице. Как известно, в минувший вторник четыре представленные в горсобрании партии - Isamaa, социал-демократы, Eesti 200 и Партия Реформ отстранили находившуюся у власти в столице коалицию в составе центристов и социал-демократов.