ВИДЕО | Кая Каллас призвала Isamaa отказаться от политических игр и не путать городской уровень с государственным

Сегодня руководство таллиннского отделения партии Isamaa обсудило свои планы в связи с предстоящими коалиционными переговорами по поводу формирования новой правящей коалиции в столице. Как известно, в минувший вторник четыре представленные в горсобрании партии - Isamaa, социал-демократы, Eesti 200 и Партия Реформ отстранили находившуюся у власти в столице коалицию в составе центристов и социал-демократов.