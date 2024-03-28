Мошенники просят своих жертв относить деньги в посылочный автомат или отдавать в руки курьеру

Преступники представляются сотрудниками банка, полиции или мобильного оператора. В ходе звонка они утверждают, что у человека возникла проблема со счетом, которую необходимо быстро решить. Например, сообщают, что к банковскому счету получил доступ посторонний человек или что у человека изменили номер телефона. Звонящий убеждает человека снять все деньги с банковского счета и отнести их в посылочный автомат. Утверждается, что сотрудник банка перенесет деньги на более надежный счет. Также сообщалось об инциденте, когда с человеком просили встретиться на улице, чтобы передать деньги якобы сотруднику банка.

По словам руководителя отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, сотрудники полиции работают над тем, чтобы быстро поймать этих преступников. „Мы пока не знаем, совершают ли эти мошенничества местные жители или они из других мест. В любом случае, всем стоит быть бдительными, потому что случаев много и преступники действуют быстро“.

В понедельник, 25 марта, житель Таллинна передал 7 300 евро наличными „курьеру“. Утром того же дня другому человеку позвонили, представились сотрудником Elisa и заявили, что необходимо продлить контракт. Для этого были запрошены данные человека, которые он сообщил в телефонном разговоре. Вскоре после этого человеку поступил еще один звонок, в котором абонент представился полицейским и заявил, что в предыдущем звонке человек разговаривал с мошенниками. Чтобы предотвратить неправомерное использование информации, человека попросили снять наличные со счета и отнести их в посылочный автомат Omniva. Жертва, 69-летняя женщина, положила в посылочный автомат 10 000 евро.