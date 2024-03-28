Новым заместителем генерального директора Полиции безопасности станет Таави Нариц

Тоотс покинет пост 28 марта. Он отметил, что 15 лет работы в Вирумаа, а затем 16 лет в должности заместителя генерального директора - это довольно большой срок. За это время удалось сделать так, чтобы злоумышленникам было достаточно сложно действовать против безопасности Эстонии. "Таких результатов за столь долгий период можно добиться только благодаря эффективной совместной работе", - сказал Тоотс. "Я старался сделать все возможное на благо Эстонского государства".

По словам гендиректор КаПо Марго Паллосона, вклад Тоотса трудно переоценить. "Он, безусловно, является одним из самых легендарных сотрудников КаПо", - сказал он. "За время его работы до суда дошло 23 обвинительных приговора по антигосударственной деятельности, в основном в пользу России, но также и Китая. Эти дела говорят сами за себя. Когда речь идет о безопасности, результат имеет значение“.

По словам Паллосона, Таави Нариц имеет достаточно большой опыт работы против российской разведки. Он внес большой вклад.

Нариц заявил, что понимает всю ответственность, которую берет на себя. "В свете войны в Украине и Российской агрессии роль и задачи полиции безопасности приобретают исключительное значение. Предотвращая разведку и влияние против Эстонии, мы должны гарантировать свободу Эстонии, ее выживание и, в случае необходимости, предотвратить войну", - сказал Наритс, вступая в должность.

Нариц в последние годы возглавлял бюро работая, как в главном подразделении, так и в региональном. Он с отличием окончил магистратуру Академии внутренней обороны

Более подробную информацию о контрразведке можно найти на сайте КаПо.

Заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности назначается министром внутренних дел по предложению генерального директора полиции безопасности.

В общей сложности у генерального директора полиции безопасности три заместителя. Вместе с Нарицом работу продолжат Андрес Ратассепп и Мартин Перлинг.