Ради какой девушки эстонцы готовы на всё? Мы собрали эксклюзивные истории знакомств иностранок

„Но Анечка же теперь опытная!“

Анне — 25, больше года назад она приехала в Таллинн из Украины. Чтобы расширить круг знакомств и найти вторую половинку, девушка решила завести отношения. Сразу после переезда у нее был опыт знакомств в кафе, на улице. „Но вживую эстонские мужчины не подходят знакомиться. Очень стеснительны, скованы, в какой-то мере неуверенные в себе. И знакомятся только русские эстонцы“, — делится своими наблюдениями украинка и отмечает, что для себя разделила мужчин в Эстонии на две категории, базируясь на привычках и поведении — на „русских эстонцев“ и „эстонцев“.