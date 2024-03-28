Суд ликвидировал Санкт-Петербургское общество эстонской культуры

Иск о ликвидации общества подало Главное управление министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

„В организации отсутствовало достаточное количество членов правления для принятия решения по продолжению деятельности, она прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила ее ликвидировать“, - передала пресс-служба судов.

Как мы сообщали, иск был подан в феврале. Административный истец просил суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Санкт-Петербургское общество эстонской культуры было зарегистрировано в 1992 году и, как сообщается на его сайте, занималось деятельностью, направленной на „сохранение этнической самобытности эстонцев“, эстонского языка и традиций. Подробнее с его деятельностью можно ознакомиться на сайте организации.

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